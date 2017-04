Patty Jenkins: “i film sui supereroi sono più di una moda passeggera”

Su 53 film di supereroi della Marvel e della DC, usciti fin dal 1998, solo 7 di essi hanno sbaragliato ogni traguardo al box office. Ogni film Marvel e DC uscito lo scorso anno è stato un successo, in un modo o nell’altro.

Molti sono convinti che i film sui supereroi siano solo una moda passeggera. A tale “accusa” ha risposto Patty Jenkins, la regista dell’atteso cinecomic Wonder Woman, dichiarando che il grande hype intorno a questo genere di film è legato alla complessa mitologia che li caratterizza:

“Penso che sia un qualcosa di superiore ai supereroi. Non si tratta specificatamente dei supereroi, perché questi film sono molto simili al mito Greco, o al mito Romano, e i loro personaggi si ispirano a figure religiose appartenenti a ogni credo. Questi sono personaggi comuni, umili, che solitamente usiamo per presentare storie che raccontano di uomini che cercano di diventare persone migliori. Per me è un qualcosa di davvero potente. Ci sono milioni di film che vengono realizzati con questo genere di personaggi. Bisogna andare al di là dei poteri sovrannaturali“.

Quindi, Patty Jenkins parla specificatamente di mitologia, che possiamo ritrovare in Wonder Woman, dato che Diana Prince possiede sia la mitologia Greca che Romana. In base a quanto dichiarato dalla regista, sembra in effetti che questi supereroi riescano a comunicare particolari sentimenti di empatia, anche al di là dei costumi che indossano. Per tale motivo la Jenkins sostiene che, secondo lei, il genere cinematografico sui supereroi non rappresenta una moda passeggera, ma uno strumento per indagare l’animo umano e i rapporti sociali.

