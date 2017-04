Patty Jenkins spiega l’importanza di Wonder Woman

Che siate stufi o meno dei cinecomic, non potete comunque negare l’importanza di Wonder Woman.

La pellicola è il primo film dell’era moderna con un supereroe femminile come protagonista. Con era moderna s’intende quel periodo che è stato introdotto con Iron Man e Il cavaliere oscuro nel 2008. Finora i protagonisti dei cinecomi sono stati supereroi maschili, mentre il film diretto da Patty Jenkins, con Gal Gadot nei panni di Diana Prince, segnerà l’ingresso di un’eroina femminile.

In una nuova intervista, Patty Jenkins ha parlato molto dell’innovazione. La cosa interessante è che l’approccio della regista al film, non prevede una mentalità del tipo “questo è un film con una supereroina donna“. Al contrario, la Jenkins ha lavorato a questa pellicola come ha fatto con qualsiasi altro film:

“Penso che sia abbastanza significativo, ma allo stesso tempo non penso a questo film in quel senso. Ho provato a non pensarci, e questa è la cosa grandiosa di avere una regista donna dietro la macchina da presa. Non guardo Diana come se fosse diversa da tutti gli altri supereroi; e questa è la vittoria. Credo che finora non ci siano stati cinecomic con supereroine donne, perché le persone immaginavano un qualcosa di totalmente diverso dal genere tipico dei supereroi. Magari più raffinato, o comunque qualcosa che rappresentasse un di più. Beh vi posso dire che in Wonder Woman non troverete delle differenze sostanziali rispetto agli altri cinecomic“.