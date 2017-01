Personal Shopper: Kristen Stewart nel nuovo poster ufficiale

In attesa che approdi nelle sale statunitensi dopo la presentazione a Cannes dello scorso anno, ecco il nuovo poster ufficiale di Personal Shopper, il nuovo film di Olivier Assayas con Kristen Stewart.

Il film segna la seconda collaborazione consecutiva tra i due dopo Sils Maria, ma se nel film che valse all’attrice americana il César si indagava la complessità e la psicologia di un attrice in declino, qui siamo dalle parti della ghost story e del thriller psicologico.

La pellicola, che non ha ancora una data d’uscita italiana, sarà distribuita nelle sale americane il 10 marzo 2016, dopo essere uscita in patria lo scorso 14 dicembre. Assayas è atteso per questo 2017 alla sceneggiatura del prossimo film di Roman Polanski.