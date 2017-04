Personal Shopper: l’intervista a Olivier Assayas, “Mostro la relazione tra il cinema e l’invisibile”

Viene dalla Palma d’Oro alla Regia dell’ultimo Festival di Cannes, Olivier Assayas: gentile, pacato ed entusiasta, ha incontrato stamane la stampa italiana in occasione dell’uscita di Personal Shopper (che verrà proiettato stasera durante la rassegna Rendez Vous) fissata per il 13 aprile. Il film segna la seconda collaborazione consecutiva del regista con Kristen Stewart, già nel cast di Clouds of Sils Maria insieme a Juliette Binoche, e mescola il cinema di genere ad un’esperienza intima e soprannaturale di una giovane donna che cerca di mettersi in contatto con il fratello gemello morto. Ecco il resoconto della nostra intervista a Olivier Assayas:

Partiamo dal titolo: Personal Shopper. Perché?

Mi sembrava adatto per esprimere la stupidità di un lavoro alienante e frustrante che Maureen, il personaggio interpretato da Kristen, odia e che non le dà alcuna soddisfazione.

A proposito di Kristen Stewart, l’hai voluta nuovamente in un tuo film.

Sai, tutti mi dicono quanto sia eccezionale in Personal Shopper, ma ecco, non ho di certo inventato Kristen. Aveva già un enorme talento prima di conoscermi. Le ho semplicemente detto di essere se stessa, al contrario di quanto le accadeva negli altri film in cui i personaggi erano diversi da lei. Ho capito che questo le aveva sempre provocato una sorta di frustrazione, così togliendole il peso della celebrità e spostandolo su un’altra diva – come Juliette Binoche in Sils Maria – credo abbia ritrovato se stessa e una strada recitativa più convenzionale.

È incredibile come sia riuscito a dare forma al silenzio, elemento predominante nel racconto di Personal Shopper.

Era importante mostrare quella affascinante relazione che esiste tra cinema e invisibile, trattandosi qui di una storia che parla anche di spiriti. Sicuramente tutto questo doveva iniziare nel silenzio e finire nel silenzio, e credo che fosse un elemento funzionale alla dimensione del film perché ha a che vedere con la solitudine della protagonista.

C’è molta “tecnologia” nel film e Maureen dialoga con il suo spirito tramite uno smarthphone.

È un’osservazione della modernità. Non mi interessa la tecnologia in sé ma come questa è riuscita a trasformarci. L’uso degli smartphone, una sorta di prolungamento della nostra memoria, muta l’esperienza umana e l’individuo perché siamo costantemente connessi tramite un network. Che è ben diverso dalla solitudine a cui eravamo abituati prima dell’avvento della tecnologia.

Come avete lavorato alla costruzione dell’identità di Maureen attraverso i costumi?

Sono molto soddisfatto del risultato finale, soprattutto quando riguardo le gonne: sono davvero vicine all’idea che avevo in mente scrivendo la sceneggiatura. Il resto è una creazione di Kristen, mi piace che siano gli attori a scegliere cosa indossare e in un secondo momento ci consultiamo con il costumista che di solito è sempre d’accordo. Il lavoro dell’attore passa anche dalla scelta degli abiti, ovviamente ci tengo a esprimere il mio parere, cosa mi piace e cosa non mi piace, ma la cosa essenziale è che loro si sentano bene dentro il personaggio.

Di nuovo, dopo Sils Maria, hai girato un’intera sequenza all’interno di un treno. È casuale?

Innanzitutto mi piace l’energia del movimento, poi ho come l’impressione che questa scelta derivi dalla mia immaginazione, “ad un certo punto c’è un treno…” e via dicendo. In realtà il ragionamento è semplicissimo: avevo bisogno di rappresentare una lunga conversazione telefonica e volevo che il personaggio fosse mosso sia dalla necessità pratica di spostarsi per lavoro, sia da una spinta emotiva, cioè la voglia di rispondere ai messaggi di uno sconosciuto. L’idea del viaggio è arrivata in modo naturale, con Maureen che va Londra, e non in una città qualsiasi della Francia, passa attraverso dogane, metal detector, insomma percorre ambienti diversi per un motivo.

E nei confronti del soprannaturale, come ti sei posto?

Quando interpelli il soprannaturale devi fare i conti con l’immaginazione. Personalmente non so se credere in universi ultraterreni o nell’aldilà, ma credo nel potere dell’inconscio perché ciò che accade dentro di noi, a volte, è più reale di ciò che accade nel mondo.