Personal Shopper: prima clip italiana del film di Olivier Assayas con Kristen Stewart

È disponibile online la prima clip italiana di Personal Shopper, il nuovo film diretto da Olivier Assayas che vede protagonista Kristen Stewart. L’uscita nelle sale è fissata per il prossimo 13 Aprile.

Sinossi: Maureen è una giovane donna americana che vive a Parigi e lavora come personal shopper. Ha l’incarico di scegliere i vestiti ideali, con un budget stratosferico a disposizione, per una star esigente di nome Kyra. Maureen ha anche il dono di comunicare con gli spiriti. Cerca un contatto con l’aldilà per poter salutare definitivamente il fratello gemello Lewis, recentemente scomparso e per riappacificarsi con la sua perdita. Inizierà a ricevere ambigui messaggi inviati da un mittente sconosciuto. Entrerà in contatto con una presenza spettrale ma non è sicura che si tratti di Lewis.