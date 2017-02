Peter Morgan, sceneggiatore di The Crown, premiato dal British Film Institute

Il British Film Institute ha deciso di premiare con il premio BFI Fellow lo sceneggiatore Peter Morgan, la penna della pluripremiata serie targata Netflix The Crown. Morgan ha al suo attivo due candidature all’Oscar (per The Queen e Frost/Nixon). Morgan è anche sceneggiatore de L’ultimo Re di Scozia e Rush.

Attivo dal 1933 il British Film Institute consegna il suo premio alle personalità del mondo dello spettacolo “come riconoscimento per lo straordinario contributo al cinema e alla cultura televisiva”

La premiazione avverrà il 21 febbraio e il premio sarà consegnato con le seguenti motivazioni:”Per noi” ha detto Josh Berger, direttore del BFI “è un onore dare questo premio ad una persona che è attiva ormai da più di 3o anni, una persona che ha la capacità di restituire al meglio dei personaggi reali e attraverso storie accattivanti e alla portata di tutti, di farci rivevere i momenti più salienti della nostra storia recente e i caratteri delle persone che l’hanno fatta.”

Lo sceneggiatore si è detto estremamente onorato di ricevere il BFI Fellows, premio che è stato consegnato a molti grandi nomi del cinema, fra cui Orson Welles, Clint Eastwood e Martin Scorsese.