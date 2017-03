Pirati dei Caraibi 5: ecco il nuovo trailer del film

Arriverà nelle sale il prossimo 24 Maggio il nuovo capitolo della saga di Pirati dei Caraibi. La vendetta di Salazar sarà il quinto film sul capitan Jack Sparrow (Johnny Depp) e compagni che vedrà nella ciurma anche l’atteso ritorno di Orlando Bloom. Ma nel trailer che vi proponiamo oggi possiamo dare un’occhiata soprattutto ai nuovi personaggi, quelli interpretati da Kaya Scodelario (Carina) e Brenton Thwaites (Henry) che andranno a ricoprire i ruoli della nuova coppia del franchise. Vi lasciamo di seguito le nuove immagini insieme alla sinossi ufficiale del film.

SINOSSI: Spinto in un’avventura tutta nuova, uno sfortunato Capitano Jack Sparrow si scontra con i venti della sfortuna che soffiano ancora più impetuosi quando dei terribili pirati fantasma guidati dal suo antico nemico, il terrificante Capitano Salazar (Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo intenzionati ad uccidere ogni pirata in mare… compreso lui. L’unica speranza di sopravvivenza del Capitano Jack consiste nel partire alla ricerca del leggendario Tridente di Poseidone, un potente strumento che conferisce al suo possessore un totale controllo dei mari. Ai comandi del Gabbiano Morente, la sua nave piccola, vecchia e patetica, il Capitano Jack cercherà non solo di rovesciare la sua sfortuna ma di salvare la propria vita dal più formidabile e malefico avversario che abbia mai affrontato.