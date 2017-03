Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar: diffuso il nuovo trailer internazionale del quinto capitolo della saga

Jack Sparrow è pronto per cominciare una nuova avventura, e stavolta il suo passato continua a tormentarlo. Nel nuovo capitolo di Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar, Jack Sparrow sarà perseguitato dal suo antagonista di vecchia data, il Capitano Salazar (Javier Bardem).

È stato rilasciato il nuovo trailer internazionale del quinto capitolo del franchise. Il trailer in questione sembra essere una versione più breve della preview nord americana, anche se comunque nell’ultimo diffuso ci sono nuove battute e dialoghi che enfatizzano la sete di vendetta del Capitano Salazar.

Diretto da Espen Sandberg e Joachim Rønning, Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar vede nel cast Johnny Depp, Javier Bardem, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites, Orlando Bloom e Geoffrey Rush. Keira Knightley tornerà nei panni di Elizabeth Swann in un cameo.

Sinossi: Johnny Depp ritorna sul grande schermo nei panni dell’iconico e spavaldo Jack Sparrow nel nuovo “Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar”. Questa travolgente avventura trova un Jack Sparrow caduto in miseria che avverte come il vento della sfortuna stia soffiando intenso nella sua direzione quando dei marinai fantasma, capeggiati dal terrificante Capitano Salazar (Javier Bardem), scappano dal Triangolo del Diavolo decisi a uccidere ogni pirata ancora in mare – soprattutto Jack. La sua unica speranza risiede nel leggendario Tridente di Poseidone, ma per trovarlo dovrà creare una non facile alleanza con Carina Smyth (Kaya Scodelario), una brillante e splendida astronoma, e Henry (Benton Thwaites), un testardo giovane marinaio della Royal Navy. Al timone del Gabbiano Morente, la sua misera, piccola e malandata nave, Capitan Jack cercherà non solo d’invertire la rotta della malasorte, ma anche di salvare la sua stessa vita messa a repentaglio dal nemico più formidabile e pericoloso che abbia mai incontrato.

FONTE: ComicBook