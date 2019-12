Point of Care (PoC) Diagnostica mercato globale e analisi regionale dai Giocatori Top chiave del mercato, regioni chiave, segmenti di prodotto, e le applicazioni 2026

Lo studio valuta il panorama del mercato globale, con un’analisi approfondita di prezzi dei prodotti, volume di produzione e consumo, costi, valore, capacità di produzione, dinamica della domanda e dell’offerta, tasso di crescita annuale del mercato e stima del mercato fino al 2026.

Il mercato diagnostico di PoC (Global Point of Care) può essere segmentato da:

Giocatori principali:

The Global Point of Care (PoC) Diagnostics Market study postulates constructive intuition globally which includes the companies who are the key players in Global Point of Care (PoC) Diagnostics Market, such as Abbott, AccuBioTech, BioMérieux SA, Bio-Rad Laboratories, Becton, Dickinson, and Company, Chembio Diagnostics, Danaher, EKF Diagnostics, F. Hoffmann-La Roche, Instrumentation Laboratory, Johnson & Johnson, Nova, PTS Diagnostics, Sekisui Diagnostic, Siemens Healthineers, Sinocare Inc., Sysmex Corporation, Trinity Biotech, Trividia Health Inc., QIAGEN and Quidel.

Applicazione:

Tipo di prodotto (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Prodotti per il monitoraggio del glucosio

Strisce

Metri

Lancette e dispositivi pungidito

Prodotti per i test cardiometabolici

Prodotti per i test dei marker cardiaci

Prodotti per i test sui gas ematici / elettroliti

Prodotti per test HBA1C

Prodotti per il test delle malattie infettive

Prodotti per il test dell’influenza

Prodotti per il test dell’HIV

Prodotti per i test dell’epatite C

Prodotti per i test sulle malattie sessualmente trasmissibili (MST)

Prodotti per i test sulle infezioni associate all’assistenza sanitaria (HAI)

Prodotti per i test delle infezioni respiratorie

Prodotti per i test sulle malattie tropicali

Altri prodotti per i test sulle malattie infettive

Prodotti per i test di coagulazione

Prodotti per test PT / INR

Prodotti di test del tempo di coagulazione attivato (ACT / APTT)

Prodotti per test di gravidanza e fertilità

Prodotti per i test di fertilità

Prodotti per i test dei marker tumorali / tumorali

L’analisi delle urine Test Products

Prodotti per il test del colesterolo

Prodotti per i test ematologici

Prodotti per i test sugli stupefacenti

Prodotti per test occulti fecali

Altri prodotti POC

Tipo di piattaforma (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Saggi di agglutinazione

Biosensori

Astine di livello

Analisi del flusso laterale

Microfluidica

Diagnostica molecolare

fase solida

Modalità di prescrizione in(entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Test basati su prescrizione

test OTC

Utente finale(entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

Centri diagnostici professionali

Laboratori clinici (Impostazioni ambulatoriali per l’assistenza sanitaria e le cure ambulatoriali)

Ospedali / Centri di terapia intensiva

Assistenza domiciliare

Laboratori di ricerca

altri utenti finali

Prospettive regionali degli: (entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

North America

U.S.

Canada

Europe

Germany

UK

Spain

France

Italy

Rest of Europe

Asia Pacific

Japan

China

India

Australia

Rest of Asia-Pacific

Latin America

Brazil

Mexico

Middle East and Africa (MEA)

La presente relazione investigativa sul mercato diagnostico del punto di cura globale (PoC) offre una panoramica completa dell’attuale sviluppo del mercato, evidenziando le dinamiche chiave del mercato. Lo studio fornisce anche una meticolosa valutazione delle principali minacce affrontate dai pionieri del mercato, che consente ai partecipanti di comprendere le sfide che potrebbero incontrare in futuro come parte del mercato globale nella durata prevista.

Il rapporto di mercato contiene i seguenti capitoli:

Capitolo 1: Questo rapporto sul mercato diagnostico del punto di cura globale (PoC) porta in un unico posto tutte le informazioni vitali relative al settore.

Capitolo 2: Il rapporto comprende un’analisi dettagliata degli attori che rappresentano una parte significativa della quota di mercato globale nel settore della diagnostica Point of Care (PoC), evidenziando gli ultimi progressi tecnologici dell’azienda sul mercato e il profilo del prodotto attualmente disponibile sul mercato, nonché nelle regioni in cui operano prevalentemente.

Capitolo 3: Aiuta a comprendere i principali segmenti di prodotto e il futuro del mercato diagnostico di Point of Care (PoC) globale. Fornisce misure strategiche in settori di attività chiave basati su stime di mercato.

Capitolo 4: Il rapporto fornisce anche un sondaggio previsionale di otto anni che prevede la crescita del mercato nella durata prevista.

Il rapporto di ricerca nel settore diagnostico di Point of Care (PoC) delinea esaustivamente aspetti come produzione, domanda e offerta, vendite e lo scenario del mercato contemporaneo. Inoltre, il rapporto fa luce sulle quote di produzione e sulle vendite dei prodotti di mercato, nonché sulla capacità di produzione, sulle vendite e sui ricavi. Altri aspetti del mercato come le dinamiche di importazione / esportazione, la domanda, l’offerta, il margine lordo e la struttura della catena del settore sono stati valutati anche nel rapporto sul mercato della diagnostica di Global Point of Care (PoC).

Informazioni su rapporti e dati

Rapporti e dati è una società di ricerche di mercato e consulenza che fornisce rapporti di ricerca sindacati, rapporti di ricerca personalizzati e servizi di consulenza. Le nostre soluzioni si concentrano esclusivamente sul tuo scopo di individuare, indirizzare e analizzare i cambiamenti del comportamento dei consumatori tra demografia e settori per aiutare i clienti a prendere decisioni aziendali più intelligenti. Offriamo studi di market intelligence che assicurano ricerche pertinenti e basate sui fatti in diversi settori tra cui sanità, tecnologia, prodotti chimici, energia ed energia. Aggiorniamo costantemente le nostre offerte di ricerca per garantire che i nostri clienti siano consapevoli delle ultime tendenze esistenti sul mercato. Rapporti e dati ha una solida base di analisti esperti provenienti da varie aree di competenza.

