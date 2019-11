Poliur etano Mercato – Industria Assessment & Crescita Previsione esaminati durante 201 9 -202 6

Polaris Market Research cerca continuamente di fornire analisi di qualità e studi di stima del mercato ai propri clienti. Il nuovo rapporto sull’analisi del mercato del poliuretano 2019 , le dimensioni, la condivisione, la crescita, le tendenze e le previsioni, si concentra sulle esigenze di ricerca dei clienti e cerca di fornire dettagli approfonditi sulle tendenze del mercato.

Il rapporto illustra e mette in evidenza le dinamiche generali del mercato, quali critiche per le tendenze del mercato aziendale, crescita saggia della regione, benchmarking della concorrenza e altri importanti fattori che potrebbero influenzare il mercato del poliuretano nel prossimo futuro. L’ampio elenco di tabelle e cifre si concentra su dimensioni del mercato, stime, tassi di crescita annuali in termini di CAGR, informazioni sul volume e sul valore, analisi delle quote di mercato e delle classifiche e analisi di Porters e PESTEL. L’analisi regionale fornisce approfondimenti dettagliati sull’andamento del mercato nei diversi paesi principali in tutto il mondo e in Europa. La sezione del panorama competitivo si concentra sui principali attori del mercato, sulla loro analisi finanziaria e su altre iniziative strategiche da loro intraprese per mantenere la loro posizione sul mercato.

Alcune delle principali società incluse nel presente studio includono Covestro, BASF SE, Mitsui Chemicals Inc., Eastman Chemical Corporation, INEOS, Mitsubishi Chemical Corporation, DIC Corp e RTP Company Huntsman Corporation, LyondellBasell, The Dow Chemical Co., Nippon Polyuret Industry Corp Ltd., Woodbridge Foam Corp., Lubrizol Corporation, The Rampf Holding GmbH & Co. KG.

Punti salienti importanti dei segmenti di mercato

Il poliuretano è l’unica plastica che offre elevata flessibilità, rigidità, bassa densità, durata, biostabilità, resistente a oli, acqua, grasso e correnti elettriche. È in grado di funzionare a temperature estreme e in condizioni ambientali difficili. Inoltre, offre un’ampia gamma di resilienza, forti proprietà di legame ed è utilizzato per la produzione di prototipi e produzioni ripetute. È disponibile in vari tipi di poliuretano flessibile, poliuretano rigido, rivestimenti, adesivi, sigillanti ed elastomeri (CASE), poliuretano termoplastico, stampaggio ad iniezione di reazione , dispersioni di poliuretano (PUD) all’acqua e leganti.

Il mercato del poliuretano (PU) è caratterizzato dalla presenza di numerosi attori, ma è in gran parte dominato da affermati attori internazionali. Gli attori del mercato sono osservati competere sulla base di una gamma completa di prodotti e servizi, insieme a qualità, prezzi e tecnologia. La presenza di un gran numero di attori del mercato è altamente responsabile della riduzione dei prezzi di costo e dei volumi di vendita. Tale scenario di solito crea un impatto negativo sulla salute finanziaria di un’azienda. Inoltre, i prodotti del mercato sono soggetti a diverse leggi e regolamenti, doveri e accordi commerciali statali, locali e federali. Qualsiasi aggiunta o alterazione delle normative esistenti o una recessione economica in diverse regioni (dove operano le aziende) potrebbe comportare una riduzione del volume delle vendite e influire drasticamente sui ricavi degli attori del mercato.

Il rapporto si concentra sull’analisi quantitativa come segue:

Dimensione del mercato, stime e previsioni dal 2017 al 2026

Stime delle entrate di mercato per i prodotti fino al 2026

Stime delle entrate di mercato per l’applicazione fino al 2026

Stime delle entrate del mercato fino al 2026

Dimensioni e previsioni del mercato regionale per segmenti di prodotto fino al 2026

Dimensioni del mercato regionale e previsioni per i segmenti di applicazione fino al 2026

Dati finanziari dell’azienda

