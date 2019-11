polveri da stampaggio rotante Mercato delle2019-2026 | Analisi del mercato, analisi del settore, dimensioni e quote

Ilglobale delle mercatopolveri rotomoulding dovrebbe raggiungere i 31,99 miliardi di dollari entro il 2026, secondo un nuovo rapporto di Rapporti e dati. Ciò può essere principalmente associato alle crescenti applicazioni nella movimentazione dei materiali, nell’industria automobilistica e nell’edilizia grazie alla migliore efficienza di stampaggio e ai vantaggi dello stampaggio rotazionale con resine in polvere grazie al suo migliorato flusso di stampi, all’eccellente proprietà di sollecitazione e agli elevati benefici della resistenza agli urti.

Alcuni materiali plastici, come il PVC, si degradano durante i lunghi cicli di riscaldamento o quando vengono fusi durante il processo di trasformazione in polvere. Questo può essere un fattore restrittivo per il mercato.

I partecipanti chiave includono Broadway Colors, BASF SE, DuPont, Dow Chemical Company, ExxonMobil, Pacific Poly Plast, Kiel Industries, VPals, Ramdev Polymers, Green Age Industries, Matrix Polymers, LyondellBasell, PHYCHEM TECHNOLOGIES PVT. LTD, A. Schulman, Inc., SABIC Reliance Industries Limited e TOTAL SA. tra gli altri.

Ambito del rapporto:

il rapporto sulle informazioni di mercato conduce una valutazione dettagliata delle tendenze di crescita del mercato, delle prospettive di crescita, del quadro normativo che governa il settore e dell’impatto che avrà sui progressi del settore negli anni previsti. Lo studio esamina anche alcuni dei principali attori del settore per valutare la loro quota di mercato, insieme alle competenze chiave. I progressi tecnologici sono stati elencati in una sezione dedicata, con un’analisi approfondita della loro influenza sul mercato e sulle aziende. Il rapporto evidenzia anche le innovazioni tecnologiche in cantiere e le opportunità che offrono sia alle aziende esistenti che ai nuovi concorrenti. La relazione tratta di imprese competitive, tra cui, a titolo esemplificativo, investimenti, joint venture, collaborazioni, acquisizioni, fusioni ed espansioni.

Segmenti trattati nel rapporto:

Ai fini del presente rapporto, Rapporti e dati hanno segmentato il mercato globale delle polveri persulla base del tipo di prodotto, dell’attrezzatura dell’utente finale, dell’applicazione e della regione:

stampaggio rotanteTipo di prodotto Outlook (Volume, Chilogrammi; 2018-2026 e entrate, USD BIllion; 2018-2026)

Polivinilcloruro

Nylon

Polietilene

o Polietilene a bassa densità (LDPE)

o Polietilene lineare a bassa densità (LLDPE)

o Polietilene a media densità (MDPE)

o Polietilene ad alta densità (HDPE)

o Polietilene reticolato (PEX)

Polipropilene

Policarbonato

Prodotti per scopi speciali

o Alluminio

o Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

o Acetale

o Acrilico

o Epossidica

o Fluorocarburi

o Ionomer

o Polibutilene

o Poliestere

o Polistirolo

o Poliuretano

o Silicone

o Vari alimenti (in particolare cioccolato)

Apparecchiature per l’utente finale Prospettive (volume, chilogrammi tonnellate; 2018-2026 e ricavi, USD BIllion; 2018-2026)

Rock and roll machine

Macchina a conchiglia

Macchina rotativa verticale o verticale

Macchina navetta

Macchina a braccio orientabile

Macchina a giostra

Prospettive delletecnologiche di Wytkin Composite Mould (CMT)

applicazioni(volume, chilogrammi; 2018-2026 e ricavi, USD BIllion; 2018-2026)

Industriale

Serbatoi

Componenti automobilistici

Imballaggio

Viaggi e turismo

Giocattoli

Sport

Trasporti

Mobili

Medico

Costruzione

Decorativo

Altri

Outlook regionale (volume, chilogrammi tonnellate; 2018-2026 e entrate, USD BIllion; 2018-2026)

Nord America

o Stati Uniti

Europa

o Germania

o Regno Unito

Asia Pacifico

o Cina

o India

o Sud-est asiatico

America Latina

o Brasile

MEA

Il rapporto di ricerca sul mercato delle polveri rotomoulding impiega tecniche bottom-up e top-down per la stima del mercato per stimare la crescita dell’industria globale delle polveri rotomoulding. Mentre valuta la dimensione globale del settore, la ricerca include anche mercati secondari. Si basa su metodi di studio sia qualitativi che quantitativi e fa riferimento a dati statistici per vari aspetti del mercato, insieme all’inclinazione del cliente, per prevedere le dimensioni del mercato, i profitti, i ricavi, le vendite e la crescita che l’industria potrebbe registrare negli anni previsti con l’aiuto di grafici dettagliati, tabelle e immagini grafiche.

