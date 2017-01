Power Rangers: Bryan Cranston è Zordon nella nuova immagine ufficiale

Bryan Cranston, acclamato interprete di Walter White in Breaking Bad,avrà un ruolo importante nel reboot di Power Rangers: quello di Zordon, saggio mentore e dispensatore di piani e consigli per il gruppo di colorati supereroi. Grazie ad una foto, scattata tramite smartphone nel corso della “Power Rangers movie VR experience” a Las Vegas, possiamo avere un’idea, purtroppo ancora poco nitida, del look del personaggio:



Come nella prima, popolare serie TV, il look di Zordon sembra essere quello di una testa fluttuante in qualche tipo di contenitore/schermo; l’immagine non ci dice molto di più. Il franchise Power Rangers, strettamente legato alla produzione dei corrispondenti giocattoli (ditta giapponese Bandai, importati in Italia da Giochi Preziosi), ha sempre avuto un target prevalentemente limitato ai bambini; in questo senso la presenza di un talento comprovato come Cranston è una scelta azzeccatissima da parte della produzione, che intende palesemente allargare l’orizzonte di attese del prodotto.

Nel film, prodotto da Lionsgate e Saban Films, vedremo cinque giovanissimi studenti della città di Angel Grove ottenere strani poteri di origine aliena, che saranno loro utili – se riusciranno a gestirli – per difendere il pianeta da una terribile minaccia.

Power Rangers uscirà il 13 gennaio 2017.