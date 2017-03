Power Rangers: rilasciata la prima clip ufficiale del reboot

La Lionsgate ha rilasciato la prima clip ufficiale di Power Rangers, reboot della serie cult degli anni ’90.

La clip mostra i cinque Rangers nel momento in cui scoprono un’astronave aliena e decidono di salirvi a bordo. Vengono poi presentati al robot chiamato Alpha-5.

Nel cast troviamo i giovani Dacre Montgomery (Jason Lee Scott/Red Ranger), RJ Cyler (Billy Cranston, Blue Ranger), Naomi Scott (Kimberly Hart, Pink Ranger), Becky G (Trini Kwan, Yellow Ranger), Ludi Lin (Zack Taylor, Black Ranger), più Elizabeth Banks (Rita Repulsa), Bryan Cranston (Zordon), e Bill Hader (Alpha 5).

Il reboot dell’omonima serie tv degli anni ’90, il film è diretto da Dean Israelite e ruota attorno alla vicenda di cinque ragazzi che lottano per salvare il mondo da una minaccia aliena. Per riuscire nel loro intento, e salvare miliardi di vite umane, dovranno dire addio alla loro vita normale ed entrare a far parte dei Power Rangers.

FONTE: Comicbook