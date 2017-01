Power Rangers – Il Film: ecco il trailer italiano

E’ stato finalmente rilasciato in rete il trailer italiano di Power Rangers – Il Film, in arrivo nelle nostre sale il prossimo 6 Aprile. Il film, diretto da Dean Israelite, avrà come protagonisti i giovani Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G e Ludi Lin, affiancati da attori d’esperienza come Bill Hader, Bryan Cranston e Elizabeth Banks. Di seguito potrete trovare le nuove immagini doppiate e la sinossi ufficiale di questo ritorno dei popolari supereroi teenager.

SINOSSI: Quando scoprono che la cittadina di Angel Grove e il Mondo intero sono sul punto di essere distrutti da una temibile minaccia aliena, cinque normalissimi teenager dovranno unire le proprie forze per trasformarsi in qualcosa di straordinariamente potente: i Power Rangers. Prescelti dal Destino, i cinque giovani eroi si renderanno ben presto conto di essere gli unici in grado di salvare le sorti del Pianeta.