Power Rangers: online il nuovo trailer internazionale

Un nuovo trailer internazionale sulla pellicola Power Rangers è stato rilasciato in esclusiva nelle ultime ore. Arriverà nelle sale italiane nel 2017 il reboot dedicato ai cinque adolescenti problematici che acquisiranno poteri straordinari. In questo nuovo attesissimo trailer i fan, in trepidante attesa per il prossimo film, potranno dare un primo sguardo ai leggendari Zords e ad alcuni nuovi personaggi in CG, oltre a un tasso d’azione elevato, che di sicuro scatenerà numerosi rumors.

Gli eroi protagonisti di questa nuova era di Rangers sono: Dacre Montgomery (Ranger rosso), RJ Cyler (Ranger blu), Naomi Scott (Ranger rosa), Becky G (Ranger gialla) e Ludy Lin (Ranger nero). Diretto da Dean Israelite, Power Rangers arriverà nelle sale USA il 24 marzo 2017, in attesa di avere un’anteprima con maggiori informazioni, godiamoci il nuovo esclusivo trailer internazionale sulla serie rivelazione anni ’90.

