Power Rangers: online nuovi poster del reboot

I Power Rangers non sarebbero gli stessi senza il loro mitico e adorabile assistente Alpha 5, che in cambio del vostro aiuto, darà a voi fans alcune grandiose ricompense.

Alpha 5 è bloccato e ha bisogno del vostro aiuto per tornare a casa, e l’unico modo per farlo è parlare un po’ con lui, riguardo a come dire gif in modo corretto e alla sua pronuncia errata di burro d’arachidi. Non dovrete fare solo questo, ma alla fine dell’allenamento potrete sbloccare alcuni nuovi poster che permettono di dare un’occhiata agli Zord (via Power Rangers NOW).

Ecco i nuovi poster:

Il reboot dell’omonima serie tv degli anni ’90, Power Rangers, è diretto da Dean Israelite e ruota attorno alla vicenda di cinque ragazzi che lottano per salvare il mondo da una minaccia aliena. Per riuscire nel loro intento, e salvare miliardi di vite umane, dovranno dire addio alla loro vita normale ed entrare a far parte dei Power Rangers.

Nel cast di Power Rangers troviamo Dacre Montgomery (Jason Lee Scott/Red Ranger), RJ Cyler (Billy Cranston, Blue Ranger), Naomi Scott (Kimberly Hart, Pink Ranger), Becky G (Trini Kwan, Yellow Ranger), Ludi Lin (Zack Taylor, Black Ranger), Elizabeth Banks (Rita Repulsa), Bryan Cranston (Zordon), e Bill Hader (Alpha 5).

Power Rangers in Italia uscirà il 6 Aprile 2017.

FONTE: Comicbook