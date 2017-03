Power Rangers reboot – online la nuova clip: ”alla guida dello Zord”

Online la nuova divertente clip che preannuncia l’uscita di Power Rangers; questa volta i fan potranno finalmente vedere uno Zord in azione.

Nella nuova clip, rilasciata nelle ultime ore, il Black Ranger Zack, interpretato da Ludi Lin si imbatterà in un bel po’ di problemi quando dovrà pilotare il Mastodon Zord.

Abbiamo visto molte brevi apparizioni dei nuovi Dinozords nei trailer e negli spot televisivi già pubblicati, ma adesso sarà possibile apprezzarne non solo l’estetica ma anche gli ottimi effetti speciali, in questa nuova e simpatica clip che potrete vedere qui in basso:

Fonte: ComicBookMovie