Power Rangers: Rita Repulsa nascosta dietro ai Rangers nel nuovo poster

Il reboot Power Rangers avrà un tono molto più dark e maturo rispetto alla serie tv cult degli anni ’90 da cui è tratto. Da come abbiamo visto nel trailer, la pellicola affronterà veri problemi adolescenziali, come il bullismo, o il tentativo dei personaggi di trovare il proprio posto nel mondo.

Power Rangers mostrerà anche dei costumi nuovi di zecca, con un design modernissimo, sia per i Rangers sia per l’a liena cattiva Rita Repulsa (Elizabeth Banks). Si potrà notare anche un tocco in qualche modo più alieno, e meno “casereccio” rispetto alla serie.

Empire ha diffuso un nuovo poster del reboot, in cui notiamo i cinque adolescenti in una posizione battagliera, segno che sono pronti per l’imminente lotta, e dietro di loro la villain Rita Repulsa.

Nel cast del film troviamo Dacre Montgomery (Jason Lee Scott/Red Ranger), RJ Cyler (Billy Cranston, Blue Ranger), Naomi Scott (Kimberly Hart, Pink Ranger), Becky G (Trini Kwan, Yellow Ranger), Ludi Lin (Zack Taylor, Black Ranger), Elizabeth Banks (Rita Repulsa), Bryan Cranston (Zordon), e Bill Hader (Alpha 5).

FONTE: Empire