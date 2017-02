Power Rangers: online un nuovo trailer internazionale

A poco più di un mese dall’uscita del reboot di Power Rangers nelle sale cinematografiche italiane, la Lionsgate e Saban Brands hanno rilasciato un “nuovo” trailer internazionale.

Essenzialmente è un trailer identico a quello nazionale che è stato diffuso la scorsa settimana, ma questo “nuovo” presenta un montaggio diverso, concentrando maggior enfasi su Zordon che convince gli adolescenti nel formare un team di supereroi.

Il reboot dell’omonima serie tv degli anni ’90, Power Rangers, è diretto da Dean Israelite e ruota attorno alla vicenda di cinque ragazzi che lottano per salvare il mondo da una minaccia aliena. Per riuscire nel loro intento, e salvare miliardi di vite umane, dovranno dire addio alla loro vita normale ed entrare a far parte dei Power Rangers.

Nel cast di Power Rangers troviamo Dacre Montgomery (Jason Lee Scott/Red Ranger), RJ Cyler (Billy Cranston, Blue Ranger), Naomi Scott (Kimberly Hart, Pink Ranger), Becky G (Trini Kwan, Yellow Ranger), Ludi Lin (Zack Taylor, Black Ranger), Elizabeth Banks (Rita Repulsa), Bryan Cranston (Zordon), e Bill Hader (Alpha 5).

Power Rangers in Italia uscirà il 6 Aprile 2017.

FONTE: Comicbook