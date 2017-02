Powerless 1×01: Benvenuti a Charm City e alla Wayne Security!

Il 2 Febbraio è andata in onda sulla NBC la nuova serie targata Warner Bros., ambientata nell’Universo DC, Powerless. Il pilot s’intitola Wayne or Lose come il libro-guida che stringe a sé la protagonista appena entra nella sua nuova azienda.

Powerless presenta un lato diverso del mondo DC, rispetto a quello che solitamente siamo abituati a vedere. Vanessa Hudgens interpreta la protagonista Emily Locke, assunta dalla Wayne Enterprise come Responsabile del Dipartimento Ricerca e Sviluppo. Wayne or Lose c’introduce nell’azienda, un po’ come se noi fossimo Emily al nostro primo giorno lavorativo. Ci viene illustrato il compito da svolgere, ciò che deve essere cambiato, migliorato, ci vengono presentati i colleghi, e capiamo fin da subito alcune dinamiche tipiche dell’ambiente.

Il compito di Emily è portare delle innovazioni all’interno dell’impresa guidata dal cugino di Bruce Wayne, Ven Wayne (Alan Tudyk), il cui unico scopo è quello di raggiungere una posizione lavorativa a Gotham City. Sicuramente Ven soffre di problemi d’inferiorità nei confronti del cugino, che oltre ad essere un grande imprenditore, è anche Batman.

La serie, nonostante appartenga all’Universo DC, affronta delle storyline che non andranno ad intaccare la narrazione né delle serie tv di The CW (Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow) né l’Universo Cinematografico DC. Occorrerà continuare a vedere la sit-com per capire se questo sia un bene o un male. Da una parte Powerless potrà affrontare alcune vicende ed eventi in modo più autonomo, senza tener conto delle altre numerose storyline, dall’altra parte però, soprattutto per i nerd DC, sarebbe stato fantastico vedere ancora una volta i vari universi coincidere. In un certo senso gli show DC di The CW, si fanno forza a vicenda, mentre invece la sit-com sarà lasciata da sola a gestire il proprio destino.

Si nota, comunque, fin da subito che Powerless è un prodotto essenzialmente diverso dagli altri show The CW, perché invece che evidenziare la magnificenza di questi supereroi, li mostra quasi come una seccatura che i vari abitanti delle città “infestate” non sopportano quasi più. Non c’è la sorpresa di vedere queste creature sovrannaturali, ma la quasi totale indifferenza. Emily, all’inizio, invece, ci mostra quanto sia affascinata da questi esseri e dalle loro capacità, ma il suo entusiasmo viene immediatamente smorzato da tutti quelli che la circondano: perfino dai bambini, che invece di guardare le prodezze degli eroi preferiscono tenere gli occhi incollati al cellulare.

Per un appassionato dei fumetti DC, Powerless è senza dubbio un parco dei divertimenti, in cui vedere innumerevoli personaggi di quell’universo riuniti insieme in uno stesso luogo. Non manca il classico citazionismo, infatti troviamo la Luthor Corporation come diretta concorrente della Wayne Security, ci sono diversi riferimenti a Superman e anche al suo tallone d’Achille, la Kryptonite, assistiamo allo scontro tra alcuni eroi, come Crimson Fox, e villain come Jack-O-Lantern, e sentiamo citare addirittura Joker.

E pensate che tutto questo spasso rischiava di non esistere: perché, all’inizio, la sit-com doveva essere sviluppata da Ben Queen, la cui idea era quella di ambientare la serie nella peggiore compagnia assicurativa d’America. Solo dopo l’abbandono di Queen, a causa di alcune divergenze creative, il pilot fu spostato nell’ambientazione odierna. Occorre precisare che ogni episodio ha una durata di circa 30 minuti, forse è per questo che, nonostante le ottime premesse, il pilot sembra carente di qualcosa. Non si può negare che a prima vista sembri un po’ trascurato, e presentato superficialmente, senza conoscere a dovere i personaggi che comunque ci vengono mostrati. Non riusciamo a definire le varie personalità, né riusciamo ad afferrare il loro essere.

Vi chiederete cosa pretendo da soli 30 miniti. Beh, in mezz’ora si possono fare tante cose, e può essere utilizzata nel migliore dei modi, ve lo assicuro. Il prodotto è buono, il cast anche, la storia c’è, eppure si nota che Powerless ha qualche timore di osare, di mostrare tutto il suo potenziale fin da subito. Lo show viene presentato come sit-comedy, ma gli elementi da vera comedy sono pochi, ed intuibili solo da chi conosce adeguatamente il mondo DC. Per i “babbani” può essere considerato un semplice passatempo serale di 30 minuti, che però non scatena la risata sperata.

Ad ogni modo, le buone premesse ci sono tutte, occorre solo riaggiustare qualche particolare, soprattutto dal punto di vista della sceneggiatura. Forse già dal prossimo episodio avremo ciò che speriamo, e il pilot è servito solo a dare delle linee generali, come solitamente accade. Ce lo auguriamo, e soprattutto lo auguriamo anche a Powerless.