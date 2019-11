Glycols Market 2019 Analisi del settore, Opportunità, segmentazione e previsioni fino al 2026

Polaris Market Research has published its latest findings in a new study that predicts that the size of the glycol market will reach $ 49.36 billion by 2026, with a CAGR of 5.1% from 2018 to 2026

The study provides an in-depth analysis of various factors such as the industry’s growth potential, market drivers, restrictions and challenges. The study also focuses on different market dynamics that should influence the market. The analysis of the value chain in the relationship helps to understand the global market on both the supply and the demand side.

The study includes important players in the glycols market such as Porvair Filtration Group, Pentair Plc., Prominent GmbH, SPX Flow, Inc., Veolia, Koch Membrane Systems Inc., 3M Company, Pall Corporation, GEA Group AG, Alfa Laval AB, Suez Water Technologies and Solutions and DowDuPont and provides competitive analysis.

The study evaluates the global glycol market according to the following segments:

Outlook on Glycols products (revenue, billions of dollars, 2015-2026)

Propylene glycol

Ethylene glycol Monoethylene glycol Diethylene glycol



Glycols Application Outlook (Revenue, Billions of Dollars, 2015-2026)

polyethylene

Textile

Automotive sector

HVAC

Doctor

linea aerea

Fibra di poliestere e resine

Prodotti alimentari e bevande

Altri

Outlook regionale dei glicoli (entrate, miliardi di dollari, 2015-2026)

Nord America NOI Canada

Europa Germania UK Francia Italia Spagna Belgio Russia Olanda Resto d’Europa

Asia-Pacifico Cina India Giappone Corea Singapore Malaysia Indonesia Tailandia Filippine Resto dell’Asia-Pacifico

America latina Brasile Messico Argentina Resto di LATAM

Medio Oriente e Africa Emirati Arabi Uniti Arabia Saudita Sud Africa

Resto del MEA

Takeaway chiave del rapporto

Questo rapporto fornisce un’analisi puntuale per cambiare le dinamiche competitive

Fornisce una prospettiva lungimirante su diversi fattori che guidano o frenano la crescita del mercato

Fornisce una previsione di otto anni valutata sulla base di come si prevede che il mercato cresca

Aiuta a comprendere i segmenti di mercato chiave e il loro futuro

Fornisce un’analisi approfondita delle mutevoli dinamiche della concorrenza e ti tiene davanti ai concorrenti

Aiuta a prendere decisioni aziendali informate avendo approfondimenti completi del mercato e facendo un’analisi approfondita dei segmenti di mercato

