Prince of Darkness: Don Cheadle nella doppia veste di attore e produttore

Don Cheadle è in trattative molto avanzate per produrre e recitare come protagonista in Prince of Darkness.

La pellicola racconterà la vita di Jeremiah G. Hamilton, che nel XIX secolo divenne il primo milionario di colore a Wall Street.

Il film sarà tratto dalla biografia di Shane White intitolata appunto Prince Of Darkness: The Untold Story Of Jeremiah G. Hamilton, Wall Street’s First Black Millionaire. La sceneggiatura sarà opera di Steven Baigelman, che insieme a Cheadle scrisse Miles Ahead, grande esordio alla regia per l’attore datato 2015.

Don Cheadle sembrerebbe a un passo dall’accettare, come sempre vi terremo aggiornati.

