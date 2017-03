Principe Libero: Luca Marinelli sarà Fabrizio De André

A marzo sarà al cinema con Il Padre d’Italia e Slam, ma Luca Marinelli sembra non volersi fermare ed ha già iniziato a Genova le riprese di Principe Libero, biopic su Fabrizio De André di cui lui sarà il protagonista. Luca Facchini sarà alla regia mentre a scrivere la sceneggiatura sono stati chiamati Francesca Serafini e Giordano Meacci, autori con Claudio Caligari di Non essere cattivo.

Il film ripercorrerà tutta la vita del cantautore genovese, compreso il sequestro il sequestro in Sardegna nel 1979, fino alla scomparsa nel 1999. Ad interpretare Dori Ghezzi sarà Valentina Bellè, vista ne I Medici. Proprio la donna aveva annunciato la volontà di realizzare questo biopic che inizialmente si pensava di trasmettere in Rai nel 2017. Sicuramente questi termini non verranno rispettati, si aspetta dunque una nuova data di uscita.