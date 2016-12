Il prossimo film di Martin Scorsese sarà The Devil in the White City con Leonardo DiCaprio?

Attualmente in fase di promozione per la sua ultima fatica, Silence, Martin Scorsese ha parlato dei suoi progetti futuri, il primo dei quali potrebbe essere l’adattamento di The Devil in the White City con Leonardo DiCaprio protagonista.

Si tratta del romanzo best-seller di Erik Larson (da noi edito da Neri Pozza col titolo Il diavolo e la città bianca), del quale Scorsese riprenderà i meeting per trasformarlo in un film: “Una delle cose che ho dovuto interrompere negli ultimi sei mesi sono stati i meeting sullo script, ma adesso vogliono che li riprenda già a partire da gennaio, così vedremo quello che possiamo fare, perché è davvero una storia straordinaria”.

In attesa, inoltre, Scorsese ha messo anche il gangster movie originale The Irishman, del quale sta approntando al meglio la tecnologia necessaria per ringiovanire Robert De Niro e Al Pacino (in modo equivalente a quanto operato dalla Lucafilm per Peter Cushing in Rogue One: A Star Wars Story). Di seguito potete leggere la sinossi del romanzo di Larson (via Amazon).

Sinossi: Stati Uniti, 30 ottobre 1893. L’architetto Daniel H. Burnham è sul tetto del mondo: l’Esposizione Universale di Chicago si è appena conclusa con uno straordinario successo di critica e pubblico e, ad appena quattro anni dal clamore suscitato dall’Esposizione di Parigi, l’America celebra il suo trionfo di avanguardia globale nel campo dell’architettura e simbolo delle promesse della modernità e del Novecento. Quella di Burnham è stata una lotta dai contorni epici contro tempo, politica e caratteristiche fisiche del terreno: tra complesse bonifiche, rischi di sciopero, scontri con le personalità locali e un clima quanto mai inclemente, l’edificazione della “Città Bianca” appare a tutti come un miracolo. Un sogno giunto al suo lieto fine. Ma c’è un’altra città, oscura e demoniaca, che si è andata costruendo parallelamente nel ventre del paese; una città tirata su da un unico uomo nel silenzio dello scantinato del suo albergo, cadavere su cadavere, omicidio dopo omicidio. Per tutta la durata dell’Esposizione, Henry Howard Holmes, “l’assassino più folle e depravato dell’Ottocento”, ha infatti continuato a uccidere: il suo hotel, “il Castello”, da cui sono passati nei mesi della fiera centinaia di turisti, è un intricato dedalo di stanze e corridoi che nascondono scannatoi, camere di tortura e forni crematori. Un capolavoro di perversione sorretto unicamente dal fascino di un uomo che, con la sua avvenenza e i suoi modi calmi e diretti, è riuscito a ingannare un’intera comunità…

Fonte: Toronto Sun