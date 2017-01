Qua la zampa!: la PETA indignata boicotta il film per maltrattamento sugli animali

Esce oggi nelle sale Qua la zampa! di Lasse Hallström. Il film è andato incontro ad un’accesa polemica a causa di questo video pubblicato sul sito TMZ.

Seconda TMZ il video è stato girato nel novembre 2015 in una piscina nel Winnipeg, in Canada. Il protagonista è uno dei cinque pastori tedeschi che si alternano per interpretare il cane principale del film e nel video non vuole assolutamente buttarsi nelle rapide. La PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) ha subito chiesto il boicottaggio del film, passando addirittura per una denuncia per maltrattamento degli animali.

Il regista Lass Hallström via Facebook si è detto molto turbato, lasciando questa dichiarazione: “Non ho assistito a questa scena, che è inaccettabile e che non sarebbe mai accaduta se io fossi stato presente. Eravamo tutti impegnati a fornire un ambiente amorevole, rispettoso e sicuro per tutti gli animali del film. Mi è stato garantito che un’indagine approfondita su quanto avvenuto è in corso e che ogni colpevole sarà punito’.

Anche la Amblin e la Universal si sono detti dispiaciuti, sottolineando come il pastore tedesco Hercules sia sano e felice. Infine Josh Gad, doppiatore dell’animale ha usato Twitter per sottolineare come sia scosso nel vedere un animale così maltrattato.