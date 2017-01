Quantico 2×09 – Seduzione è la parola d’ordine

Salve a tutti! Quantico è tornato dopo la lunghissima pausa invernale. Vorrei poter dire finalmente, vorrei poter dire che non vedevamo l’ora, ma la verità è che molti di noi, compresa la sottoscritta, lo stava snobbando altamente, tanto da dimenticare, addirittura, che sarebbe tornato il 23 Gennaio.

In realtà la speranza è dura a morire, per cui speravo che, dato che la prima parte della seconda stagione è andata a calare, la seconda metà avrebbe sorpreso tutti, confermando invece l’alta qualità della serie. Beh, purtroppo non è così.

Ad ogni nuovo episodio avete anche voi la sensazione di star guardando lo stesso identico episodio fin dalla première della seconda stagione, trasmessa il 25 Settembre? Vorrei trovare un elemento, una trovata narrativa, un personaggio che mi faccia venire voglia di attendere trepidante la prossima puntata, ma questo cliffhanger tanto atteso non arriva mai. O, almeno, a questo punto dubito che possa arrivare.

La nona puntata di Quantico, intitolata Cleopatra, continua ad alternare il presente al passato (10 mesi prima). Alex è stata esclusa dal programma dell’FBI, e Ryan sta continuando la sua missione, continuando ad ingannare Alex.

Il rapporto d’amicizia tra Alex e Harry prosegue, con quest’ultimo che continua a darle dei consigli sul da farsi, soprattutto su Owen Hall e sullo stesso Ryan. Harry sa bene che Ryan, nonostante faccia credere alla Parrish di essere sincero con lei, è un gran bugiardo che sta conducendo la propria partita in solitario. E capiamo quanto Booth sia doppiogiochista quando non si fa nessuno scrupolo a portare a termine la missione della settimana, affidata al team della Farm da Owen Hall, ovvero sedurre il proprio target al fine di estorcergli informazioni importanti.

I rapporti in Quantico sono sempre complessi e mai duraturi, dopo Alex e Ryan che ci provano costantemente dalla prima stagione, possiamo ricordare anche Caleb e Ryan. Ora è il turno di una nuova coppia in crisi, se proprio dobbiamo definirla coppia: Shelby e Leon. Il ragazzo, in seguito alla nuova esercitazione proposta da Owen Hall, capisce che c’è qualcosa che non va in Shelby, ed inizia a dubitare di lei.

Non so se anche voi siete della stessa idea, ma sbaglio o Shelby è particolarmente irritante in questa stagione? Sembra una di quelle blonde villain tipiche dei teen movie che contrastano le protagoniste. Ovviamente non posso non pensare alla bitch queen per eccellenza…Regina George! Non che Alex sia miss simpatia, ma la blonde girl per ora è sul podio.

Nel presente Alex ha un faccia a faccia con l’ex di Ryan, Anna, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. Dopo le varie insinuazioni di Anna riguardo alla poca buona fede della Parrish, Alex le svela che uno dei terroristi è proprio Ryan!

Shelby, nel frattempo, ha scoperto che i terroristi non fanno parte dell’AIC, anzi l’AIC è il target. Dopo inutili discussioni capiamo che, i ribelli terroristi combattono contro altri ribelli….Per cui Ryan non è davvero un terrorista, ma si suppone faccia parte della fazione buona (?). Tranquilli, se fino ad ora avete capito poco, la fine è ancora più enigmatica: Miranda “rapisce” Alex e le confessa di essere una terrorista, ma che dopo il discorso che faranno, anche Alex diventerà una di loro.

Alla prossima con la 2×10 di Quantico, Jmpalm. Già il titolo è tutto un programma, si prospetta sicuramente un altro episodio chiaro e limpido!