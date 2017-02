Quantico 2×10: l’eterna lotta tra Alex e Ryan

Abbiamo solo visto dieci puntate della seconda stagione di Quantico?! Sembra già di essere arrivati alla ventesima, ancora bisognerà arrabbiarci, o annoiarci, molto. L’ho già detto che sembriamo ancorati ad un unico episodio dal pilot della nuova stagione? Sì, sarò ripetitiva, ma non si può non evidenziare ogni volta.

Con il decimo episodio di Quantico, Jmpalm, la situazione non cambia. Ma poi…cosa significa questo titolo ostrogoto? A che pro? E se date un’occhiata ai titoli che compongono la seconda stagione vi si accappona la pelle, perché sono uno più incomprensibile dell’altro.

Nulla di nuovo cari miei, continuiamo ad assistere al declino inarrestabile della serie, mentre, impotenti, ci giriamo i pollici sbadigliando ad ogni scena, ad ogni battuta e ad ogni dialogo. Suvvia, lo sappiamo benissimo che sarebbe andata a finire così, 22 episodi sono fin troppi per Quantico, sarebbero stati sufficienti 10! Solo in questo modo, forse, spinti dall’ansia di dover concentrare tutto in poche puntate, avrebbero potuto concludere qualcosa di decente almeno, o comunque passabile.

Vedremo in eterno l’ormai celebre faida tra Alex e Ryan? Io non ne posso veramente più, e penso anche molti di voi, considerando che molti hanno già abbandonato la serie. Credo che anche i nostri amici americani ne abbiano le scatole piene, dato che lo show è a rischio cancellazione. E possiamo essere sicuri dell’esito finale, se continua su questa lunghezza d’onda. Perché sì, in fondo, forse, spero ancora che ci sia qualcosa di salvabile. In ventidue episodi possiamo sperare che almeno uno sia discreto?

Harry Doyle non riesce a decidersi: stare dalla parte di Ryan o dalla parte di Alex? Nell’indecisione, intanto, il british boy usa il suo savoir faire per metterli ancora di più l’uno contro l’altro, facendo dubitar loro della fiducia reciproca. Alla fine vedremo Alex sul punto di tradire definitivamente Ryan, ma poi ci viene svelato che la Parrish ritorna sui suoi passi e salva l’amato. Andiamo Alex, tanto ormai lo sanno tutti che Ryan, appena ti giri, non aspetta altro che metterti i bastoni tra le ruote, e tradire la tua fiducia. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Ormai non ci caschiamo più.

Il mistero intorno all’AIC e ai terroristi rimane ingarbugliato come se fossimo ancora ai primi due episodi, per farvela breve: Ryan, dopo che Alex l’ha salvato dopo averla intralciata nella missione (a dimostrazione del fatto che il ragazzo non aspetta altro che fare il voltafaccia alla Parrish), va da Owen Hall. L’ex agente ha visto il video di sorveglianza, e quello che è successo tra Ryan e Alex, e vuole spiegazioni. Invece di assistere ad un’altra scusa campata in aria di Booth, notiamo che l’agente dell’FBI rivela ad Hall ciò che sta passando Alex, accusandola di gelosia in quanto lui, Owen Hall, li ha reclutati entrambi nel programma. Quindi c’è davvero Owen Hall dietro a tutto questo?

Le risposte, come al solito, faticano ad arrivare, anzi ci pongono davanti ad ulteriori domande. Vediamo anche un faccia a faccia tra Alex e Owen, in cui l’ex agente le parla del programma segreto, per poi dirle, subito dopo, che lui non è a capo di niente, e che se c’è qualche gruppo cospiratore, di ribelli, all’interno della sua Farm, passerà dei guai. Quindi? Owen Hall si sta proteggendo perché Alex è ormai considerata fuori dal programma, e non vuole svelare le sue carte?

Poco dopo abbiamo tutto il gruppo riunito: Ryan, Leon, Dayana e altre reclute in cerchio in una stanza, dove vengono raggiunti da Lydia Hall, che comunica loro che da ora in poi continueranno ad allenarsi per il programma agli occhi di tutti, senza però farsi scoprire. Allora c’è Lydia dietro tutto questo o Owen Hall? Ci sono entrambi? Ma se così fosse, ovvero che entrambi sono a capo di questa cosa, perché Owen si è distrutto di dolore per l’allontanamento della figlia a causa dei loro problemi?

Inoltre, ci tenevo a precisare il fallimento della missione di Shelby/Jane. La blonde girl, così convinta di riuscire nel progetto, tanto da soffiare il posto ad Alex, si è fatta scoprire da Leon, il quale ha deciso di fornire tutte le informazioni necessarie direttamente a Nimah, senza più vedere Shelby.

Per quanto riguarda invece il presente e l’attacco terroristico, non occorre soffermarci più di tanto, considerando che la storyline è pressoché immobile, e l’unica cosa che sappiamo è che Miranda ha perso il lume della ragione. Per il resto, non sappiamo chi è dalla parte di chi e per che cosa.

Tanta confusione. Troppa. Noi, ormai ex, fan non ci meritiamo tutto questo. Abbiate solo pietà di noi.