Quantico 2×11: Chi è Marcus Weber?

Ragazzi miei solo una parola: delusione. Non c’è ormai scampo per Quantico, e mi scuso già da ora se risulterò ripetitiva e noiosa, ma qui la situazione non cambia, anzi, invece di migliorare, peggiora, peggiora e… peggiora.

Già la scorsa volta mi ero soffermata sui titoli degli episodi di questa seconda stagione di Quantico, per cui inutile che mi dilunghi più del dovuto sull’undicesimo episodio dello show, Zrtorch. L’insensatezza ormai è la vera protagonista della serie, e il nonsense a livello narrativo si ritrova anche nei titoli degli episodi.

Ci credete che non so più cosa dire? Si finisce sempre per parlare delle stesse cose, ma lo show non ci dà modo di parlare d’altro, perché rimane fermo sempre allo stesso punto. Personaggi presentati a caso, non approfonditi, e anzi con una “profondità” psicologica ai limiti del ridicolo. Quando so di dover guardare la puntata appena uscita, vorrei sbattere la testa al muro e non accendere il pc, un po’ come i bambini che fingono di avere le più improbabili malattie per non andare a scuola.

Ma poi, fateci caso. Tutte le serie vanno in pausa, tranne Quantico. Tutti vanno in pausa tranne te…Tranne teeee, tranne teeee, tranne te!

E niente, off-topic a parte, ci toccherà davvero parlare dell’undicesima puntata, ovvero del niente. La puntata si basa essenzialmente sull’ulteriore missione affidata da Owen Hall alle reclute della Farm, che consiste nel riuscire a portare fuori dalla Germania una risorsa conosciuta come Marcus Weber. Il “team” parte, quindi, per la Germania, per scoprire appena giunti sul suolo tedesco chi è in realtà la risorsa: lo stesso Owen Hall.

Hall si mette a fare il bambino capriccioso. Non vuole che i suoi allievi lo trovino, e vuole farsi uccidere a tutti i costi per gli innumerevoli sensi di colpa che prova. Ora, mi chiedo, abbiamo sempre intuito il malessere interiore di Owen Hall e la sua vena pessimistica, un po’ come se fosse il Leopardi dei giorni nostri per intenderci, ma da quando è così depresso da voler morire?

La vedo come una cosa troppo forzata, come se si andasse da un estremo all’altro, dall’apatia e qualche problema che affligge la vita quotidiana di ognuno, a diventare il depresso del secolo, tanto da avere manie suicida. Non ci sono vie di mezzo per la seconda stagione di Quantico. Alla fine, però, la nostra Alex fa come sempre l’eroina della situazione, e lo salva.

Tra l’altro da depresso cronico e desideroso di morire, Owen arriva a denunciare le attività illecite della figlia, su spinta di Alex. Un’altra cosa non mi è chiara, qualche settimana fa o la scorsa puntata (ve l’ho detto che gli episodi mi sembrano tutti uguali), abbiamo visto Owen Hall parlare dei cellulari dell’AIC con Ryan, come se dietro l’AIC ci fosse proprio Owen. Ma abbiamo anche visto che Lydia dà le indicazioni a Ryan, Leon e Dayana. Per cui qual è davvero la spiegazione? Probabilmente non c’è, anzi sicuramente, o come minimo ce la daranno all’ultimo episodio.

Ridicola anche la storyline di Shelby e Leon. Da amanti sotto copertura, sono diventati totali estranei senza una spiegazione né niente. Ok, Leon ha detto a Nimah di non volere più alcun contatto con Shelby, ma non ci è stata mostrata neanche una reazione della ragazza. Vediamo Nimah parlare al telefono con Leon, mentre la blondie è nella medesima stanza, eppure ascolta la conversazione come se non fosse successo nulla. Non. ho. parole. Fanno partire delle linee narrative, poi le interrompono, e fanno finta che non siano mai esistite. Se ci mettessimo a contare tutte le storyline che hanno iniziato in soli 11 episodi, e che ancora sono sospese o comunque interrotte, ci faremmo notte.

Per quanto riguarda il presente, una delle poche cose che abbiamo capito è che Ryan in realtà non è un terrorista, e che per tutto questo tempo ha cercato di proteggere Alex.

Per il resto, con tanta noia e sbadigli, vi do appuntamento alla prossima settimana, per commentare insieme altri 40 minuti di tortura.