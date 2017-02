Quantico 2×12: le due facce della medaglia

Questa settimana sono in stra-ritardo, e chiedo umilmente perdono. Guarda caso, tra l’altro, è proprio la settimana in cui Quantico, per la prima volta nella seconda stagione, ci ha dato non uno ma ben numerosi colpi di scena. Dovrei guardare più spesso gli episodi in ritardo :p

Forse si può riuscire a intravedere la famosa luce alla fine del tunnel, che ci fa ben sperare. Tutto ovviamente dipenderà da come svilupperanno i colpi di scena e il cliffhanger che hanno caratterizzato questa puntata. Sicuramente però un passettino in avanti c’è, anche se la banalità continua ad essere presente, pronta a prendere nuovamente il sopravvento.

Nella dodicesima puntata, intitolata Fallenoracle (già dal titolo un po’ più comprensibile del solito avremmo dovuto immaginare un episodio quantomeno migliore dei precedenti), molti nodi vengono al pettine, e quei personaggi che si muovevano come ombre e senza alcuna consistenza nello spazio anonimo, acquistano una profondità che ormai pensavamo non potessero avere.

Per esempio, comprendiamo maggiormente il dolore che prova Harry per la perdita dell’amato Elliot, e proprio da questa perdita capiamo anche il motivo dei suoi dispetti e frecciatine a Sebastian. Fondamentalmente Harry si sente in parte colpevole per la morte del compagno, una colpa però, che è più dalla parte della famiglia di Elliot. La famiglia non accettava la sua omosessualità, e il padre l’ha messo davanti ad una scelta. Alla fine Elliot ha sposato una ragazza, ma non essendone innamorato, una sera si è presentato a casa di Harry, e capendo di non poterlo più avere, ha optato per l’unica soluzione possibile: il suicidio.

È un ammonimento a Sebastian. Harry gli consiglia di essere chiaro fin da subito con Carly, perché altrimenti non ne soffrirà solo la ragazza, ma tutti coloro che lo circondano, e lui stesso in primis. Chi mai però avrebbe immaginato la vera identità di Carly? Nel presente vediamo che la ragazza, all’apparenza tutta casa e chiesa, è in realtà dell’AIC, e cerca di uccidere Harry. In suo soccorso va Sebastian, il quale viene messo dalla moglie davanti ad una scelta: o lei o Harry. Insomma un déjà vu per il ragazzo inglese.

Finalmente in questo episodio scopriamo le vere intenzioni dell’AIC. Tutti noi, compresi Alex e Owen, pensavamo che l’AIC fosse il vero nemico, e con l’organizzazione ovviamente anche Lydia. Sbagliato. In realtà la giovane Hall ha avviato un programma consentito, che prevede operazioni segrete, non criminali o comunque contro la Farm. L’AIC lavora per gli Stati Uniti d’America, senza che il paese essenzialmente lo sappia, ma comunque svolge un lavoro in regola, e negli interessi della Patria (come per esempio impedire un attentato nei campi profughi in Siria da parte dei Russi).

Però, allo stesso tempo, qualcosa di losco e non ancora identificato esiste, perché Owen Hall e Alex Parrish trovano un magazzino, in cui pensano di trovare Lydia e gli altri dell’AIC, ma invece trovano tutt’altro. Un computer, le carte d’identità di ogni componente della Farm (tra cui anche Lydia e Owen), e numerosissime fotografie delle reclute e dei due istruttori all’interno della Farm. Forse l’FBI non ha capito per tutto questo tempo che il vero target non è l’AIC.

Nel presente Alex e gli ostaggi riescono a trovare una via di fuga. All’uscita Alex incontra nientemeno che Lydia, che spende per la prima volta delle parole carine nei confronti della Parrish, dicendole che vuole che torni sul campo, perché si fida solo di lei. E cliffhanger assoluto, scopriamo chi sta dietro all’altra squadra di terroristi (o meglio, a questo punto conviene parlare di un solo gruppo di ribelli): Dayana.

Lo dicevo io che faceva troppo la santarella. Da madre di famiglia in crisi passa a essere una fredda calcolatrice e anche traditrice nei confronti dei compagni. Tra l’altro la nostra cara Mampasi ha fatto di tutto per incastrare Leon, con il risultato che il bel latino è stato cacciato dalla Farm. Anche se ha cancellato il numero di Shelby/Jane, magari ora che non fa più parte della Farm potrebbero chiarirsi. Non li vedevo male insieme, mi piacevano! Chissà… Penso che finalmente, dopo molto tempo e tanti episodi, ne vedremo delle belle!

Alla prossima, con la 2×13 di Quantico!