Quantico 2×13: La task force segreta si prepara all’attacco

Siamo arrivati finalmente al finale di metà stagione, ma anche se un po’ sofferenti, siamo comunque a metà di Quantico. Ieri notte è andato in onda il tredicesimo episodio dello show, intitolato Epicshelter.

Se nella scorsa puntata potevamo aver fatto qualche passo in avanti, ora si ritorna a mille passi indietro. Lasciatemi dire quanto io sia ancora più delusa di prima. Praticamente 13 puntate buttate letteralmente nella spazzatura, senza un filo logico e senza un inizio né una fine. Episodi che non sono serviti a nulla, la cui trama in parte ha portato solo a punti morti, come se praticamente le puntate precedenti non fossero mai esistite.

Vi risparmio le mille mila storyline che si sono intrecciate in Epicshelter e arriviamo solo ai punti cruciali di tanti nonsense, che ormai sono all’ordine del giorno in Quantico.

In men che non si dica, Owen Hall, da voler accusare la figlia, decide di sacrificarsi per lei, confessando un misfatto di cui non era colpevole: ovvero aver inserito delle cimici illegali nell’NSA. Per cui Owen, essendo stato arrestato, esce dai giochi. Si spiega così la sua assenza negli avvenimenti del presente, che vedono lo scontro tra l’AIC e il Fronte di Liberazione Cittadino.

Lydia fa sempre la finta santa. Stavolta si dispera per l’arresto ingiusto del padre. Ci sono degli exploit emotivi che a volte mi fanno davvero chiedere cosa sia passato per la mente degli sceneggiatori dello show. Nessuna logica, nessun filo conduttore. Cose messe lì a caso, giusto perché ci devono essere.

Tutti alla fine pensano alla buona fede della giovane Hall, tanto che Ryan considera anche l’idea di rimanere alla CIA, su consiglio di Lydia. Best Friends Forever ormai. Mentre, invece, Alex viene cacciata dalla Farm dalla figlia di Owen, perché ovviamente la ritiene colpevole dell’arresto del padre. Questo scarica barile è davvero buffo da quanto è ridicolo.

Persone che muoiono e poi riappaiono. Insomma più che una serie tv di spionaggio sembra una telenovela. Tra i morti non morti c’è anche Jeremy Miller, non so se lo ricordate. Era il ragazzo recluta della Farm che praticamente scompare dopo pochi episodi perché cacciato via dal programma. In questo episodio riappare (si scopre che l’uomo morto nell’esplosione del magazzino della scorsa puntata era lui, anche se in realtà aveva simulato la propria morte). Caos. Non si capisce più chi fa cosa e per quale motivo.

Essenzialmente, il punto cruciale, è che Lydia è sempre stata la villain che avevamo sospettato fin dall’inizio (o almeno è quello che ho capito io, se sbaglio correggetemi, ma tutto questo caos si è spostato anche nella mia testa). Lydia ancora una volta dimostra di essere dalla parte di Alex e co. ma poi si scopre che non è così. Cos’è la lotta tra Fronte di Liberazione Cittadino e AIC? Solo un qualcosa di ancora più incasinato, che non viene spiegato in modo chiaro per alcun motivo. Tanto da non avere più solo tanti punti interrogativi, ma un grandissimo e unico punto interrogativo.

Miranda e Nimah erano alleate con il Fronte, composto prevalentemente da agenti della CIA. Poi la cosa è sfuggita di mano agli agenti, e invece di portare a termine il loro lavoro, sono diventati dei veri e propri assassini. La conclusione? Come vi avevo anticipato non c’è. 13 puntate buttate. E solo più incomprensioni e domande di prima. Per farvi avere un’idea, la mia faccia alla fine del discorso di Miranda era più o meno identica a quella di un Jack Sparrow confuso.

Ma il “bello” è che non è ancora finita qui. Magari ci aspettavamo una conclusione più consistente alla faida tra Fronte e AIC, e invece no. Veniamo catapultati a due settimane dopo, ovviamente a un incontro tra Ryan e Alex. Inutile parlare della coppia, tanto sappiamo come va a finire. Dicono che devono stare lontani, e poi stanno più vicini che mai, e infatti…

Alex dice a Ryan di avere un colloquio, per cui va via dall’incontro, e guarda caso dopo nemmeno 5 minuti si ritrova nella stanza con lui, insieme anche a Dayana, Nimah e Shelby, tutti convocati dal Presidente degli Stati Uniti Claire Haas. Déjà vu: Alex e Ryan si ritrovano, per caso, di nuovo insieme nella stessa missione (sbaglio o iniziava così anche la seconda stagione, e diciamo anche la prima? Non c’è speranza). I cinque sono stati riuniti dal Presidente in persona per formare una task force segreta, con l’obiettivo d’individuare i potenziali attentatori degli USA e le informazioni, prima che vengano usate contro il paese.

Si prospetta, quindi, una seconda metà di stagione pressoché identica a qualcosa di già visto. Da queste premesse è anche facile intuirlo. C’è stato il tentativo di creare un cliffhanger quando alla domanda posta da Alex: “Chi è a capo di tutto?“, Claire Haas risponde: “Mio figlio“. Caleb tornerà? (Se così fosse sarei la persona più felice sulla faccia della terra). Non so bene come questa rivelazione possa essere definita un vero e proprio cliffhanger se poi non la utilizzeranno a dovere in futuro.

Staremo a vedere. Le mie aspettative però non sono delle migliori, e l’unica cosa di cui al momento posso gioire, a parte la menzione indiretta a Caleb, è il fatto che fino al 20 Marzo, giorno in cui Quantico tornerà, non dovrò più arrabbiarmi nel vedere gli episodi insensati dello show. Per ora vi dico alla prossima, sperando sempre che la situazione cambi per il meglio.