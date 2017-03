Quantico 2×14 e 2×15: il circolo vizioso

È passato poco più di un mese dall’ultima volta che vi avevo parlato di Quantico, poi per fortuna abbiamo avuto una lunga pausa, e ora, per sfortuna, siamo di nuovo qui a commentare il quattordicesimo e quindicesimo episodio dello show. Spero che mi perdonerete per il ritardo.

Che dirvi… arrivati a questo punto mi sento di dirvi definitivamente che non c’è più speranza, ma solo un crollo definitivo. Avete presente quando il cane si morde la coda? Ecco io ho questa immagine in loop davanti agli occhi ogni volta che vedo Quantico. Non riesco a capacitarmi del fatto che questo show all’inizio era davvero incredibile ed entusiasmante, mentre invece ora sembra totalmente un’altra serie, come se la prima non fosse mai esistita.

Il ritorno di metà stagione presenta una novità, che forse doveva essere già introdotta all’inizio della seconda stagione, ovvero una narrazione lineare, senza salti temporali e flashback. Avete capito bene, non abbiamo più il montaggio alternato che mostra i protagonisti tra passato e futuro. Ahimé, per tutto il resto le cose sono pressoché identiche.

Alex, Ryan, Nimah, Shelby, e Dayana ora lavorano per la famiglia Haas, o meglio per il figlio del Presidente degli Stati Uniti Claire Haas. Se pensavate a Caleb, come speravo anche io, beh vi sbagliate alla grande. Anzi, hanno pensato bene di improvvisare un fratello, di cui personalmente non ricordavo l’esistenza, che è praticamente identico a Caleb. Insomma i coniugi Haas hanno fatto in modo che questi figli fossero concepiti con lo stampino: belli, perfetti, biondi, occhi azzurri. Praticamente l’unica che stona è Claire.

Vorrei spendere altre due parole per il fratello di Caleb, che si chiama Clay. Ora, vi prego, spiegatemi quale genitore sano di mente chiama il proprio figlio praticamente con lo stesso nome. Il padre si chiamava Clayton, pace all’anima sua. Uno dei figli Clay, l’altro Caleb e la figlia Cassandra. Altra particolarità della famiglia Haas, oltre al concepimento a stampino: l’ossessione per la lettera C. Non a caso tutti i nomi iniziano per C :p

Comunque, non è che mi lamento di Clay, non fraintendetemi. Anzi l’unica cosa che potrebbe rallegrare la situazione è proprio la presenza di un gran bel ragazzo che scateni un po’ gli ormoni, dato che Ryan Boooth ormai è stantio e Leon ha manie di persecuzione, che poi si riveleranno fondate, ma dettagli. E non importa che Clay sia fidanzato e che la sua ragazza Maxine Griffin voglia giocare a fare la miglior amica con Shelby, perché tanto la nostra blondie preferita troverà il modo di far finire sotto le sue lenzuola anche il deciso e risoluto Clay. Shelby d’altronde è già sulla buona strada, siamo passati dalla 2×14, episodio in cui Clay non voleva nemmeno incrociare per sbaglio lo sguardo della ragazza, alla 2×15, puntata in cui il fratello di Caleb ha deciso di sancire una tragua con Shelby.

Non mancano le numerose missioni, in questo caso ordinate da Clay, e il gruppo intenzionato a portarle a termine. Stesso modus operandi. In più abbiamo una new entry, a noi totalmente sconosciuta: Owen Hall. Ovviamente scherzo. Owen aveva deciso di salvare sua figlia, andando in prigione al suo posto, ma come per magia ce lo ritroviamo in mezzo ai piedi di nuovo. Com’è possibile che Clay vada a chiamare proprio Owen Hall per stabilire un contatto e una conoscenza più approfondita con i suoi “addetti ai lavori”? Speravo fosse uno scherzo, ma così non è stato. C’è una sottile differenza tra la banalità e la ridicolaggine, e Quantico ormai l’ha superata in pieno.

Ragazzi ci siamo, devo affrontare il tasto dolente, l’argomento che non avrei voluto affrontare, ma che non si può proprio ignorare: Alex e Ryan. Sparatevi, suicidatevi insieme, amatevi, sposatevi, lasciatevi definitivamente, ma vi prego di porre la parola fine a questo scempio. In breve, è peggio di una soap opera: si frequentano, si lasciano, sono amici, si ripigliano, si rilasciano, decidono di fidanzarsi e possibilmente sposarsi, vorrei ma non posso, si lasciano. Attualmente non stanno insieme, ma gli sguardi che si lanciano sappiamo bene cosa significano. Ora Ryan vuole fare la finta, crede di poter voltare pagina con una giornalista, ma chi vuole prendere in giro?! Anzi, chi volete prendere in giro?! “Siamo solo amici, anche se c’è un legame indissolubile“. Sì, come no.

Ora non bisogna far altro che attendere la 2×16, che non è molto distante da noi, dato il mio enorme ritardo nella pubblicazione di un unico recap di due episodi. Ormai prendiamola a ridere, è l’unica cosa che possiamo fare. L’alternativa è prenderla di petto, e arrabbiarsi, ma non ne vale la pena.