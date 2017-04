Quantico 2×16: il prezzo dell’FBI

Ci risiamo con il nostro appuntamento settimanale all’insegna di Quantico. Oggi parleremo della sedicesima puntata, intitolata con un altro dei nostri fantastici titoli impronunciabili, Mktopaz.

Male ma non eccessivamente. Le quote di gradimento di Quantico sono un po’ più elevate rispetto alla scorsa settimana. Ancora una volta notiamo un espediente narrativo tradizionale; ovvero viene usata una particolare missione per andare a scavare a fondo nella storia e nel passato dei protagonisti.

Un episodio che sfuma più sul dramma che sulla solita action. A livello emotivo e personale, come ha agito il reclutamento nelle forze speciali per i nostri personaggi principali? Per ora li abbiamo sempre visti come una sorta di corazza inscalfibile, come degli eroi con i loro pregi e difetti, ma non ci siamo mai soffermati un attimo a pensare il vero prezzo che ha comportato loro l’essere parte dell’FBI, CIA e quant’altro.

Rebecca Sherman, nota organizzatrice di feste e matrimoni, è la persona da cui il topic centrale di Mktopaz scaturisce irrefrenabile. Il nostro gruppo di spie pensava che il vero nemico da annientare fosse proprio la Sherman, ma ahimé l’elegante signora era solo una pedina, o meglio, una vittima. La donna muore in un totale menefreghismo generale, in quanto, nonostante Alex cerchi di salvarla a tutti i costi, Clay non glielo permette per non mettere a rischio tutta l’operazione.

Questo omicidio scatena in Alex, Nimah, Shelby, Clay, Owen un meccanismo di rimpianti e malinconia, dati dall’impossibilità di creare rapporti stabili con altre persone, proprio a causa del loro lavoro, a causa del fatto che sono perennemente sotto copertura. Stavolta non si parla dei dilemmi di Ryan e Alex, ma di veri e propri malesseri interiori, che danno leggermente più spessore a questi personaggi finora troppo bidimensionali.

La consapevolezza di non poter stringere e iniziare un rapporto duraturo e di fiducia con persone esterne al loro mondo, permette al team di legare ancora di più, tentando di aiutarsi a vicenda. Clay, a causa del suo nuovo incarico da responsabile della task force, si trova costretto a dover mentire alla futura moglie; cosa che causa non pochi problemi nel loro rapporto. A sollevare la situazione di coppia c’è Shelby. Lo so, non ci credete, ma è la verità. Per una volta la blondie decide di mettere da parte il suo gran fascino, e di aiutare chi le sta intorno, e in questo caso nientepopodimeno che un Haas. Ovviamente bisogna capire se c’è o meno un doppio fine: Shelby ha davvero fatto la buona samaritana oppure è un trucco per accalappiare Clay?

Alex, invece, rimane davvero colpita dalla morte di Rebecca, e inizia a chiedersi se le scelte prese negli ultimi anni siano davvero quelle giuste. Le ultime parole della Sherman sono state: “Dì alla mia famiglia che le voglio bene“. La Parrish inizia a domandarsi se ha effettivamente una famiglia, e se qualcuno soffrirebbe per la sua presunta morte. Tutti hanno le proprie debolezze; e la solitudine è una delle più grandi debolezze, o paure.

Anche Nimah e Owen tentano di recuperare dei rapporti che nel corso degli anni sono naufragati. Mentre Owen si decide ad andare a trovare sua figlia, al contrario la stessa buona sorte non accade a Nimah. La Amin , infatti, tenta più volte di contattare la gemella Raina, senza sapere che in realtà Raina è stata rapita. Le cose non sembrano andare per il verso giusto nemmeno a Harry: il nostro british boy rintraccia il killer di Rebecca, trovandosi inaspettatamente davanti a Sebastian (TADADADAAAAAAN Carramba che sorpresa), che non è morto, come molti pensavano, ma sembra esser diventato un killer spietato, che arriva addirittura a minacciare Harry.

Per quanto riguarda Ryan Booth… vogliamo davvero sprecare parole su di lui? Insulso era, e insulso è rimasto. Ryan ha solo la funzione di essere un gigolò o un toy boy, per il resto ancora bisogna capire a cos’altro serva effettivamente. Prima Alex, ora fa cose con la giornalista che ha incontrato per caso durante una delle tante missioni. Cambiateci figo di turno, vi prego. Non so voi, ma non lo tollero più. E per tutti voi che magari sperate in un ritorno di fiamma, o di vero amore, tra Alex e Ryan vi dico che preferisco di gran lunga Alex con Harry; li vedo più affini, peccato solo che lui sia gay.

Però si sa che Alex fa innamorare anche gli alberi, i sassi, i mari e il Cristo in persona, per cui magari posso anche sperare che Harry diventi, esclusivamente per lei, bisex. Ok, lasciatemi sognare :p

Passo e chiudo bella gente. Alla prossima settimana con la 2X17 di Quantico.