Questione di Karma: la conferenza stampa con Edoardo Falcone, Elio Germano e Fabio De Luigi

Uscirà giovedì 9 marzo Questione di Karma, seconda prova registica dello sceneggiatore Edoardo Falcone, fresco ancora del successo del film d’esordio, Se Dio Vuole, che gli è valso il David di Donatello nel 2015 come miglior regista esordiente e l’attenzione di pubblico e critica internazionale, infatti Bryan Singer (regista de I Soliti Sospetti, produttore, sceneggiatore) ne farà un remake oltreoceano: “a novembre sono andato al Tokyo International Film Festival, e il presidente della giuria era Bryan Singer… è venuto da me e mi ha detto che era interessato a fare il remake del film. Ora è ufficiale” racconta Falcone. E sembra preannunciarsi già come un altro successo questo secondo film, che conta su due protagonisti d’eccezione, Elio Germano e Fabio De Luigi. La storia è quella dell’incontro tra il ricco stravagante Giacomo (De Luigi) e il truffaldino Mario Pitagora (Germano), che Giacomo si convince sia la reincarnazione del padre morto quarant’anni prima.

Di nuovo un incontro tra due poli opposti, in un’insolita alchimia di caratteri e interpreti (come lo fu per il primo esperimento Gassman-Giallini): “parliamo di due esseri umani con i loro limiti, come tutti noi, con le loro solitudini, di incontri che ti danno la possibilità di cambiare… e il karma a livello metaforico rappresenta l’eterna morte e rinascita che riguarda ognuno di noi. Ognuno di noi nell’arco della sua esistenza, della stessa giornata a volte, ha l’occasione per morire e rinascere rinnovato”, commenta il regista durante la conferenza stampa romana, svoltasi ieri in compagnia dei suoi due protagonisti, e di due tra i numerosi comprimari eccellenti che vanno ad arricchire il cast (che comprende Isabella Ragonese, Philippe Leroy, Stefania Sandrelli): Massimo De Lorenzo e Daniela Virgilio, che troviamo nei ruoli del vicino di casa e della moglie di Mario.

“Ci siamo trovati a indossare ruoli diversi, la natura di cercare di cambiare pelle che ci appartiene ha fatto sì che ci ritrovassimo a fare delle cose un po’ diverse da noi, ma alla fine non tanto… il mestiere dell’attore è anche questa pluralità” commenta Germano sul suo ruolo di Mario, personaggio insolito per l’attore romano. “Ho pensato che fosse un personaggio interessante, ma anche rischioso” racconta De Luigi, “[Giacomo] è un personaggio nelle mie corde ma, facendo il comico, è irresistibile a volte la voglia di abbozzare anche solo un’espressione… lo sforzo è stato quello di non forzare la cosa. Il mio compito era di reggere questa narrazione abbastanza paradossale, e Edoardo aveva le idee talmente chiare che mi ha aiutato con molto rigore, se c’era qualche guizzo che andava su una strada già percorsa, lui mi ‘deluigizzava’”. Il rigore di Falcone si è tradotto – non senza moltissimi ciak, come ricordano gli intrepreti – in una ricerca della misura che non eccedesse le linee del paradossale: “è venuto abbastanza da sé dopo i primi giorni, il mantenere il film su un registro di verosimiglianza, una comicità di situazione, dove noi personaggi rimanevamo all’interno dei nostri ruoli, senza ammiccamenti al pubblico” dice Elio Germano.

“Un atteggiamento alla vita un po’ più ‘circolare’ ci fa meglio, invece di questa concezione verticale per cui la felicità è sempre lontana, una cosa che passa non torna mai, dobbiamo cercare di non perdere i treni… da quando abbiamo cominciato a pensare il tempo così, sono nate patologie che si chiamano stress, disagio…” prosegue l’interprete. Ed è un discorso, quello sul ‘tempo’, che coinvolge anche le modalità con cui spesso ci si ritrova a girare i film: “spesso ci capita, nel cinema italiano, di fare quello che ci viene bene la prima volta, un po’ per una questione di tempi, un po’ perché siamo vittime dei ritmi della fiction anche nel cinema, soprattutto per ruoli come il mio”, commenta De Lorenzo, “qui i personaggi sono tridimensionali, merito della sceneggiatura, ma anche del lavoro fatto sul set: ci siamo divertiti molto”, “delle volte anche un po’ troppo” aggiunge Germano, ricordando le molte risate fatte sul set, come durante le prove costume “pigiamate” dello stesso De Lorenzo. Un film divertente e scanzonato, Questione di Karma, ma che viaggia anche su binari di una riflessione più profonda: “anche se siamo nell’ambito commedia, con un rischio di finzione molto più alto, cerco sempre una verità” racconta il regista, “mi piace lavorare per sottrazione, mi piace curare ogni cosa forse maniacalmente – ‘in maniera leggermente maniacale’ interviene De Luigi – però alla fine quando sei in sala di montaggio e riesci ad avere quello che vuoi, è bellissimo”.