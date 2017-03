Questione di Karma: la recensione del film di Edoardo Falcone

Un uomo che si suicida e un figlio che rimane troppo presto senza un padre, una perdita che non accetta tanto da appassionarsi alla teoria della reincarnazione. Giacomo, erede della florida industria di famiglia gestita dal nuovo marito della madre e dalla figlia da lei, avuta in seconde nozze, quarantenne cresciuto senza interesse per le cose materiali, generoso e fiducioso nel prossimo, si convince che il padre abiti il corpo del trentenne Mario Pitagora, affarista intrallazzino che vede in Giacomo reali opportunità di arricchimento. L’incontro tra i due cambierà le vite di entrambi.

Parte da premesse drammatiche per poi scivolare e accarezzare i toni della commedia brillante, surreale, senza troppi eccessi o forzature, Questione di Karma, opera seconda di Edoardo Falcone. E dopo l’esordio registico di Se Dio vuole, si conferma qui la predilezione di Falcone – che firma anche questa sceneggiatura insieme a Marco Martani – per l’osservazione dell’incontro/scontro tra personalità agli antipodi.

Nei ruoli dei due opposti complementari che trovano l’occasione di imparare l’uno dall’altro, Elio Germano e Fabio De Luigi, accoppiata inusuale che trova la giusta alchimia ritmica, su una commedia di situazione nella quale sono proprio i ritmi a giocare il ruolo principale: De Luigi, perfettamente nel suo habitat nel ruolo dell’ingenuo Giacomo, con quei tempi comici tipicamente suoi, che danno il giusto spessore al suo personaggio; Massimo De Lorenzo, tra gli eccellenti comprimari (fra cui ricordiamo Isabella Ragonese, Philippe Leroy, Stefania Sandrelli) che danno manforte alla storia e ai suoi protagonisti, che nei panni del vicino di casa di Mario compartecipa ad alcuni degli sketch più riusciti del film. Infine Elio Germano, in un ruolo piuttosto inedito rispetto a come siamo abituati a vederlo, che cattura e rielabora con la solita profondità interpretativa un modello maschile cialtrone e indolente (che fa pensare a Proietti, Sordi, Verdone o anche, perché no, a Walter Chiari), senza strafare in direzione del farsesco.

Ed è infatti proprio la moderazione, la cifra stilistica che attraversa e ammanta di uno stile anche fresco Questione di Karma, una levità e una misura che non eccedono mai nel paradossale o nel macchiettistico, che permette di ridere e sorridere pur mantenendo salda la veridicità narrativa che evita facili strizzatine d’occhio allo spettatore. Una misura che però, al contempo, evita purtroppo anche di affondare il discorso nell’altra direzione, quella di una satira più pura, più spietata o quantomeno più amara, che tante storie della nostra commedia (di cui sono alcuni degli eccellenti esemplari i nomi sopra citati) ci hanno abituati a vivere come naturale sbocco di un corto circuito, un bipensiero, empatico e anti-empatico al contempo, tra noi spettatori e i personaggi rappresentati. Questa sorta di bonarietà che sembra tradursi quasi in sunto morale della vicenda, toglie quel guizzo di originalità a una trama che si avvia con tutti i crismi e a una commedia, che tutto sommato ingrana e gira dritta e liscia.