Ralph Breaks the Internet: la Disney annuncia il sequel di Ralph Spaccatutto

Il sequel di Ralph Spaccatutto ha ufficialmente un titolo e sarà: ”Ralph Breaks the Internet”.

EW, che ha diffuso la notizia, ci fa sapere che la Disney ha annunciato il nuovo progetto durante la serata d’apertura del CinemaCon.

I personaggi del primo capitolo torneranno nuovamente e saranno interpretati sempre dagli attori: John C. Reilly (Ralph), Sarah Silverman (Vanellope von Schweetz), Jack McBrayer (Felix ”Aggiustatutto”) e Jane Lynch (sergente Tamora Jean Calhoun).

Sarà il fresco vincitore dell’Oscar con Zootropolis, Phil Johnston, che ha co-scritto la storia a dirigere la pellicola. Il produttore di Ralph Breaks the Internet sarà Clark Spencer.

Il sequel aggiungerà diversi nuovi personaggi, ma sarà ancora concentrato sul rapporto tra il goffo esperto di demolizioni dal cuore d’oro e la piccola e coraggiosa pilota.

”Al centro di questo film, come nel primo, è il rapporto tra Ralph e Vanellope, due emarginati, che sono riusciti a trovare insieme la chiave per la vera amicizia“. Queste le parole di Johnston in un comunicato.

Fonte: EW