Rapporto di mercato per il trattamento dell’obesità 2019-2026 -A approfondimenti completi sulle tendenze del settore attuale, previsioni e fattori di crescita

Lo studio copre un’analisi approfondita delle opzioni di trattamento dell’obesità e le prossime innovazioni per curare l’obesità. L’obesità è causata dall’aumento delle dimensioni delle cellule adipose nel corpo. L’obesità è una grave condizione medica che porta ad alta pressione sanguigna, colesterolo alto e malattie cardiache. Perdita di sonno, consumo di cibo spazzatura in eccesso, inattività fisica sono le principali cause dell’obesità. Il mercato globale dell’obesità è trainato da una serie di fattori come i progressi tecnologici nel settore medico, la facile disponibilità commerciale dei trattamenti di gestione del peso varie iniziative governative in materia di sovrappeso. Secondo l’organizzazione mondiale della sanità (OMS), circa il 13% della popolazione mondiale è definita “obesa”. I costi elevati, il recupero del peso dopo i trattamenti per l’obesità sono un grosso ostacolo per il mercato globale del trattamento dell’obesità.

Per identificare le tendenze chiave del settore, fare clic sul collegamento seguente: https://www.reportsanddata.com/report-detail/obesity-treatment-market

Ulteriori risultati chiave del rapporto suggeriscono che

la diversione biliopancreatica con interruttore duodenale (BPD / DS) è un trattamento con due componenti. Inizialmente, viene creata una piccola tasca tubolare per lo stomaco rimuovendo una porzione di stomaco, simile alla gastrectomia della manica. Inoltre, una grande porzione dell’intestino tenue viene bypassata.

Inoltre, la procedura di bypass gastrico consente al cibo di bypassare parti dell’apparato digerente, in particolare la prima parte della sezione mediana dell’intestino tenue e potrebbe anche ridurre le dimensioni dello stomaco. Questa procedura di solito è più efficace delle procedure restrittive, ma esiste un enorme rischio di carenze di vitamine e minerali poiché il corpo non può più assorbire tanti nutrienti. Un medico può raccomandare un intervento chirurgico per una persona che ha un indice di massa corporea di 40 o superiore o inferiore a 40 se hanno altri problemi. Meno dolore, poche cicatrici e un minor rischio di ernia o infezione, una degenza ospedaliera più breve sono alcuni dei vantaggi di questa procedura. Di solito, il chirurgo esegue la chirurgia bariatrica come procedura laparoscopica o con serratura a chiave.

Nei primi due anni, molti pazienti possono perdere dal 50 all’80% del loro peso in eccesso con l’aiuto del bypass gastrico.

Negli interventi chirurgici, il bypass gastrico è il segmento principale che detiene il 50,8% della quota di mercato totale mentre la procedura endoscopica come i dispositivi di sazietà è il segmento in più rapida crescita nel mercato globale del trattamento dell’obesità (8,5%)

La chirurgia bariatrica è anche un’opzione popolare per trattare l’obesità che comporta la rimozione o la modifica di una parte dello stomaco o dell’intestino tenue di una persona in modo tale da non consumare più cibo o assorbire quante più calorie di prima. L’intervento può ridurre lo stomaco o bypassare parte dell’apparato digerente. Il successo della chirurgia bariatrica può essere dovuto al suo impatto sugli ormoni intestinali. Pertanto, aiuta a perdere peso e ridurre il rischio di ipertensione, diabete di tipo 2 e altri problemi medici.

Vari tipi di medicinali cambiano il modo in cui il cervello regola la voglia di mangiare. Ad esempio Diethylpropion, Phendimetrazine, Lorcaserin

Tra i protagonisti del trattamento dell’obesità figurano Medtronic, Ethicon (filiale di Johnson & Johnson), Cousin Biotech, EnteroMedics, Inc. e USGI Medical, Inc. VIVUS, Inc., Arena Pharmaceuticals, Inc. , F. Hoffmann-La Roche Ltd., Novo Nordisk A / S, Allergan Plc

Richiesta di PDF gratuito Esempio di questo rapporto di ricerca all’indirizzo: https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1480

Ai fini della presente relazione, Reports and Data ha segmentato il mercato del trattamento dell’obesità sulla base di chirurgia, farmaci, uso finale e regione:

Chirurgia (entrate , milioni di dollari; 2016-2026)

Regolazionegastrico

Roux-en-Y bypass gastrico

Sleeve gastrectomy

deviazionebiliopancreatica con switch duodenale

procedure endoscopiche

Drugs (Entrate, milioni di dollari; 2016-2026)

soppressori dell’appetito

combinazione farmaci

malassorbimento

sazietà farmaci

End Usa (Entrate, Milioni di USD; 2016–2026)

Cliniche

Ospedali

Istituzioni di bellezza

Prospettive regionali (Entrate in milioni di USD; 2016–2026)

Nord America USA Canada

Europa Germania Francia Regno Unito Spagna Italia Resto d’Europa

Asia Pacifico Cina India Giappone Resto dell’Asia-Pacifico

Medio Oriente e Africa

America Latina Brasile



Richiedi sconto: https://www.reportsanddata.com/discount-enquiry-form/1480