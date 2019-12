Rapporto sul mercato degli enzimi alimentari | Analisi e previsioni del mercato mondiale, 2019-2026

L’ultimo rapporto di market intelligence su Enzymes Market fornisce stime di mercato tratte da un’analisi dettagliata dei dati storici e delle tendenze del mercato acquisite applicando metodologie di ricerca primaria e secondaria. Il rapporto prende in considerazione gli anni 2019 e 2026 per raccogliere le informazioni pertinenti del settore prendendo nel 2019 l’anno base e prevede la crescita del mercato nel periodo di previsione dal 2019 al 2026. Questo rapporto di ricerca ha lo scopo di aiutare sia le aziende che i dirigenti nella formulazione strategie commerciali favorevoli.

Richiedi campione https://www.reportsanddata.com/report-detail/food-enzymes-market

Società considerate e profilate in questo studio di mercato

Associated British Foods Plc, Advanced Enzyme Technologies, Amano Enzyme Co., Ltd., BASF, Chr. Hansen Holding A / S, DowDuPont, Kerry Group PLC, Novozymes, Royal DSM NV e Aum Enzymes.

Segmenti trattati nel rapporto

Questo rapporto mostra la crescita dei ricavi a livello globale, regionale e nazionale e fornisce un’analisi delle tendenze del mercato in ciascuno dei sottosegmenti dal 2019 al 2026. Per questo studio, Rapporti e dati hanno segmentato il settore alimentare mercato degli enzimi in base al tipo, all’applicazione, alla fonte e alla regione:

Tipo (Entrate, milioni di dollari; 2019-2026)

Carboidrasi

proteasi

lipasi

polimerasi

Nucleasi

Applicazioni (entrate, milioni di dollari; 2019-2026)

Bevande

Alimenti trasformati

Prodotti lattiero-caseari Prodotti da

forno Prodotti di

pasticceria

Altri ( carne, pollame e pesce teneri)

Fonte (Entrate, milioni di USD; 2019-2026)

Microrganismi

Batteri

Funghi

Piante

Animali

Prospettiva regionale (Entrate in milioni di USD; 2019-2026)