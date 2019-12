Rapporto sul mercato delle materie plastiche per la stampa 3D alimentare | Analisi e previsioni del mercato mondiale, 2019-2026

L’ultimo rapporto di market intelligence sul mercato delle materie plastiche per la stampa 3D fornisce stime di mercato tratte da un’analisi dettagliata dei dati storici e delle tendenze del mercato acquisite applicando metodologie di ricerca primaria e secondaria. Il rapporto prende in considerazione gli anni 2019 e 2026 per raccogliere le informazioni pertinenti del settore prendendo nel 2019 l’anno base e prevede la crescita del mercato nel periodo di previsione dal 2019 al 2026. Questo rapporto di ricerca ha lo scopo di aiutare sia le aziende che i dirigenti nella formulazione strategie commerciali favorevoli.

Società considerate e profilate nella presente relazione

Arkema SA, Royal Dsm NV, Stratasys Ltd, Clariant, Oxford Performance Materials, CRP Group, Dowdupont Inc., SABIC, Golden Plastics, Materialise NV.

Le aziende hanno sottolineato strategie diverse come acquisizioni, fusioni per mantenere la loro base di consumatori esistente ed espandere ulteriormente il mercato

Segmenti trattati nel rapporto:

questo rapporto prevede una crescita delle entrate a livello globale, regionale e nazionale e fornisce un’analisi delle tendenze del settore in ciascuno dei sottosegmenti dal 2019 al 2026. Ai fini del presente rapporto, rapporti e dati ha segmentato il mercato globale delle materie plastiche per la stampa 3D in base a forma, tipo, applicazione, utente finale e regione:

Outlook di forma (volume, chilogrammi; entrate, milioni di dollari; 2019-2026)

liquido

filamento

polvere di

Outlook di tipo(volume, chilogrammi ; Entrate, milioni di USD; 2019-2026)

ABS e ASA

Poliammide / Nylon

Fotopolimero

PLA

Altro

Tipo di applicazione Outlook (Volume, Kilo Tonnellate; Entrate, milioni di USD; 2019-2026)

Produzione

Prototipazione

Outlook per tipo di utente finale (Volume, Kilo Tonnellate; Entrate, milioni di dollari; 2019-2026)

Automotive

Healthcare

Aerospace & defence

Beni di consumo

Prospettive regionali (volume, chilogrammi; Entrate, milioni di dollari; 2019-2026)