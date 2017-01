RAW: Ecco il nuovo trailer del discusso cannibal movie

E’ uscito finalmente il tanto atteso trailer della pellicola horror indie più acclamata del momento: RAW, che ha fatto scalpore al Toronto Film Festival e Fantastic Fest lo scorso autunno.

Il film parla di un giovane studente di veterinaria di nome Justine, interpretato da Garance Marillier, che è vegetariana. Tutto cambia quando lei sarà costretta a mangiare carne cruda come parte di un rituale nella scuola di veterinaria dove lei si è appena iscritta, le cose si faranno decisamente più sanguinose da lì in poi, come possiamo vedere in questo nuovo e disturbante trailer.

Il cast include Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella, Laurent Lucas, Joana Preiss, Bouli Lanners, Marion Vernoux. Questo attesissimo film parteciperà al Sundance in arrivo questo mese.

Da una prima occhiata sembra assai forte e ”disgustoso”, ma le recensioni entusiastiche e una sapiente campagna marketing hanno reso RAw una dei film più attesi.

Qui il Trailer:

Fonte: FirstShowing