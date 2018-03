Ready Player One: la recensione del film di Steven Spielberg

Nel futuro distopico di Ready Player One sembra che la vita normale non basti più e che tutti stiano scappando da qualcosa. Dalla povertà, dalla società, dal passato. Quello che potrebbe sembrare un gioco online è in verità una via di fuga, una droga a tutti gli effetti che ti permette di vivere, finalmente, la vita che desideri e non quella che ti è stata imposta. Una sub-società si è creata all’interno di OASIS, l’universo parallelo creato dal genio di James Donovan Halliday, pioniere del campo della realtà aumentata, e anche molti aspetti della vita reale, come quelli economici, si mischiano con essa. Tutto cambia però quando lo stesso James, dopo la sua morte, deciderà di sfidare tutti i giocatori alla ricerca di uno speciale easter egg in grado di donare al vincitore le chiavi di OASIS. Wade Watts, protagonista indiscusso del film insieme ad un gruppo di amici, tenterà l’impresa e si scontrerà con l’avidità dell’uomo ma anche contro se stesso. Sarà solo l’inizio di una grande avventura alla riscoperta del valore del reale e del magico.

Se osserviamo la filmografia di Steven Spielberg si vedrà come quest’ultima abbia ricevuto una netta spaccatura tra la fase blockbuster e quella più autoriale anche se il pregio di questo grande regista risiede proprio nel mescolare sempre con grande perizia le carte in tavola non recludendosi ad una di queste categorie, ma prendendo sempre e solo il meglio da entrambe. Tutto sommato stiamo parlando di chi, negli anni settanta, il blockbuster lo aveva inventato. E si ritorna allora al classico sguardo estasiato di spielberghiana memoria, anche se questa volta è molto più malinconico. Lo è perché il regista, quasi nei panni del creatore del gioco, si commuove attraverso se stesso e il suo cinema, come a dirci che ciò che ha creato ora è cambiato, può avere mille forme ma non perde la sua natura originale, ovvero farci vedere il mondo in poltrona. Steven Spielberg ci ha fatto volare in bicicletta, esplorare templi maledetti e inseguire da giganteschi dinosauri e ci rassicura sul futuro del cinema.

Ready Player One è sì una bella storia di puro e spensierato intrattenimento e non poteva non essere girato da Spielberg. Quello che fa il regista è creare una nuova vita che si moltiplica su più livelli-schermi, siano essi quelli della sala e poi ancora più in profondità, quelli degli occhiali necessari per entrare nel gioco. I migliaia di riferimenti della cultura pop faranno contenti i fan più accaniti ma che non si pensi a Ready Player One come un film marchetta; anche la pellicola ha infatti il suo easter egg e per trovarlo bisogna fare esattamente come il protagonista del film: uscire dalla sala e vivere. Ricordare perché si videogioca, o perché si guarda un film, equivale a ricordarsi che non si ama tutto ciò per isolarsi ma per conoscere nuovi mondi, infiniti come lo sono le possibilità della mente umana. La macchina-cinema si rivela perciò nella sua più dolce e rassicurante forma, una ninna nanna che ci trasforma completamente e continuamente.

Attraverso la sua struttura ipercinetica che unisce perfettamente la computer grafica alla normale (lenta, vera e rilassata) realtà, Ready Player One è un film come non se ne vedeva da tempo, di quelli che tra venti o trent’anni si faranno vedere ai propri figli, magari indossando la maglietta con i protagonisti stampati sopra e commuovendosi un po’ come farebbe oggi chi, negli anni ’80, aveva venticinque anni e sta mostrando per la prima volta ad un bambino Indiana Jones e i predatori dell’arca perduta.