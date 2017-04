Rebecca Zlotowski e Louis Garrel presentano Planetarium alla rassegna Rendez-Vous

All’interno della rassegna Rendez-Vous, nuovo cinema francese che si sta svolgendo in questi giorni a Roma, è stato presentato Planetarium, film di Rebecca Zlotowski con Natalie Portman e Lily-Rose Depp, già visto fuori concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia. A parlare del film nella capitale è arrivata la regista accompagnata da Louis Garrel che nel film ha una piccola parte. “La via che ha portato a questo film è un sentiero segreto” ha esordito la Zlotowski “Ho cercato di mettere gli attori in uno stato di ipnosi. I film precedenti che ho fatto avevano un budget minore e non ho avuto modo di farlo. Ho trovato questa storia vera di due sorelle medium e ho voluto darle una dimensione europea”.

Di fatto il film tratta la storia Laura e Kate Barlow, due ragazze americane che praticano sedute spiritiche a Parigi e si ritrovano ad aver a che fare con un produttore cinematografico. Nel frattempo avanzano le avvisaglie della guerra e dell’antisemitismo. “Mi rincresce dover tornare sempre su questi argomenti ma mentre scrivevo il film in Francia si sentiva proprio un’atmosfera razzista e populista che io ho voluto riportare. Trovo che l’antisemitismo rimanga comunque il più brutto storytelling da raccontare.” ha dichiarato la regista.

Il film ha riscontrato molta attenzione anche per l’assortimento del cast che oltre a vantare un’attrice affermata come la Portman, ha portato sul grande schermo una giovane promessa come Lily-Rose Depp: “Volevo fare un film con Natalie Portman e ho visto come si sia sempre interessata di generi cinematografici diversi. Così l’ho contattata ed è diventata il muro portante del film. E’ stata lei che mi ha proposto Lily-Rose facendomi vedere delle foto.”. Mentre la piccola parte riservata a Louis Garrel è stata il frutto di una conoscenza che va avanti da anni, come ha raccontato l’attore: “Siamo grandi amici da tempo. Rebecca ha un’aggressività nascosta, forse per questo mi ha affidato il ruolo di un attore alcolizzato. Quando si ha ruoli così piccoli bisogna caratterizzarli e lei lo ha fatto dandogli l’alcool ed un piccolo cane. Ma ogni volta che trovo qualcuno che sappia andare oltre al naturalismo del cinema di questi anni, io accetto il progetto. Cerco sempre qualcuno che non si nasconda nel realismo, voi avete per esempio Sorrentino.”.

Il film arriverà nelle sale il prossimo 13 Aprile.