Reboot di Venerdì 13: al via le riprese in estate

Il reboot del fortunato franchise di genere slasher Venerdì 13, il cui capostipite è l’omonimo film del 1980 diretto da Sean S. Cunningham sembra avere finalmente, dopo anni di rinvii e speculazioni, una data certa per l’inizio delle riprese.

Stando ad un recente aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale del franchise, infatti, la produzione del film sarà attiva la prossima estate in Georgia, a sole 12 miglia dalle locations del sesto film della serie, Venerdì 13 parte VI – Jason vive (1986, regia di Tom McLoughlin).

Il sanguinario Jason Voorhees di Venerdì 13 è solo l’ennesimo villain riportato alla ribalta dopo innumerevoli seguiti, dato il percorso ormai trentennale del franchise: si pensi, per fare altri due esempi famosi, al Freddy Krueger di Nightmare o a Leatherface di Non aprite quella porta. In alcuni casi però, come per il Michael Myers di Halloween (del cui reboot si è incaricato, nel 2007, il controverso regista Rob Zombie) il reboot non ha incontrato i favori dei fan. Vedremo se invece questo nuovo Venerdì 13 saprà riscoprire una saga che conta già 10 episodi, con in aggiunta un remake datato 2009 ed un crossover (Freddy vs Jason, 2003, regia di Ronny Yu).

L’uscita di Venerdì 13 nelle sale è prevista per il 13 ottobre 2017 e sì, prima che ve lo domandiate, sarà un venerdì.