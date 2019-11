Rianimatori manuali Dimensione del mercato e analisi dell’andamento per applicazione, per regione e previsione del segmento 2019-2026

. È necessario mantenere i rianimatori manuali completamente assemblati in modo che siano pronti per l’uso immediato. Il Big Valve Mast (BMV) è un semplice rianimatore manuale che è un ventilatore portatile con tre componenti, vale a dire. una borsa, una valvola e una maschera. Il rianimatore manuale o BMV è anche noto come Unità di respirazione manuale artificiale (AMBU). Esistono due tipi di modalità, vale a dire, rianimatore manuale monouso e rianimatore manuale riutilizzabile. I rianimatori manuali monouso sono comunemente usati per ventilare i pazienti durante la rianimazione cardiopolmonare, l’aspirazione e il trasporto intraospedaliero e le loro prestazioni cliniche sono fondamentali. I rianimatori manuali riutilizzabili possono essere usati severamente anche dopo che il suo scopo è stato servito una volta. L’utilizzo di rianimatori manuali a gonfiaggio di flusso nell’assistenza neonatale o in unità di terapia intensiva ha dimostrato di guidare il mercato dei rianimatori manuali a gonfiaggio di flusso. D’altra parte, il mercato del rianimatore autogonfiabile è guidato dal suo utilizzo in strutture ospedaliere, inclusi neonati e unità di gravidanza.

Il materiale al silicio è economico ma ha dimostrato di avere effetti allergici sui pazienti. Questo può essere motivo di preoccupazione in quanto può portare a pazienti con asma che portano al deterioramento delle condizioni di salute.

Risultati chiave del rapporto

Circa 4 milioni di bambini muoiono nelle prime quattro settimane di la vita, di cui il 75% di morti è nella prima settimana. La terapia intensiva neonatale nei paesi a basso e medio reddito Il

Nord America ha dominato il mercato negli anni precedenti e continuerà a farlo nei prossimi anni ha registrato una quota di mercato del 38,6% nel mercato dei rianimatori manuali.

Si prevede che il segmento regionale Asia-Pacifico del mercato dei rianimatori manuali si registrerà come segmento con la più alta crescita nel periodo 2019-2026, con un CAGR del 5,2%; a causa del potenziale di mercato non sfruttato offerto in nazioni in via di sviluppo come la Cina e l’India

Circa 400.000 casi sono stati registrati di arresto cardiaco extraospedaliero (OHCA) negli Stati Uniti e circa 200.000 collettivamente in Europa. Ciò dimostra che c’è stato un aumento mondiale del numero di arresti cardiaci extraospedalieri in tutto il mondo. L’

India ha introdotto un nuovo sviluppo che allarga la rianimazione infantile. Questa innovazione sta dimostrando di salire di livello sul dispositivo esistente. Fornisce inoltre un feedback sulla tecnica di ventilazione agli operatori sanitari

Si stima che nel 2015 siano stati causati 3,17 milioni di decessi (ovvero il 5% di tutti i decessi a livello globale in quell’anno). Oltre il 90% dei decessi per BPCO si verificano in paesi a basso e medio reddito

I sacchetti autogonfiabili rappresentano la quota di mercato maggiore e si prevede che rimarranno dominanti durante il periodo di previsione con una quota di mercato del 49,5% I sacchetti autogonfiabili sono piuttosto facili da usare rispetto ad altri rianimatori, quindi, mostrando una forte domanda nel mercato dei rianimatori medici

La sacca gonfiabile o la sacca per anestesia è progettata per assistere a un rapido aumento della domanda a causa del fatto che sono principalmente utilizzate per le cure neonatali e le unità intensive, dove il 100% di ossigeno viene erogato è estremamente importante

Tipo di prodotto (Entrate in milioni di dollari; 2016-2026)

Rianimatore manuale

a gonfiaggio Rianimatore manuale a gonfiaggio automatico

Altre

applicazioni (Entrate in milioni di dollari; 2016–2026 )

La broncopneumopatia cronica ostruttiva

cardiopolmonare arrestare

Altri (anestesia, asma)

Modalità (ricavi in milioni di dollari; 2016-2026)

monouso manuale rianimatore

riutilizzabile manuale rianimatore

Technology (Entrate in milioni di dollari;

2016-2026),realizzata

in silicone

PVC

di gomma

valvola

Pop-off valvola

valvola PEEP

Altri (pneumatico, a doppia parete e maschera)

di uso finale (Entrate in milioni di dollari; 2016-2026)

ospedaliere

unitàdi cura intensiva

out-of-ospedaliera (ambulanze)

Ambulatory SurgicalCenters (ASC)

centri diagnosticispecializzate

cliniche specializzate

regionale Outlook ( Entrate in milioni di dollari; 2016-2026)

Nord America USA Canada

Europa Germania Francia Regno Unito Spagna Italia Resto d’Europa

Asia Pacifico Cina India Giappone Resto dell’Asia-Pacifico

Medio Oriente e Africa

America Latina Brazi l



