Il comico Ricky Harris ci lascia all’età di 54 anni

Il comico Ricky Harris è scomparso poche ore fa a causa di un infarto. La sua carriera è stata costellata di collaborazioni con grandi artisti, oltre alle note presenze in film e serie di successo: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story, Everybody Hates Chris, il Tracy Morgan Show, Heat e Poetic Justice. Famosi i suoi sketch negli album del rapper Snoop Dog, il quale lo ricorda così: Oggi ho perso uno dei miei più cari amici. Molti di voi lo conoscevano come comico, ma per me era davvero un caro amico. Che tu possa riposare in pace…fratellone mio, compare, sulla tua strada per il paradiso.

#Repost @snoopdogg ・・・ Ricky Harris. R. I. P. 😥🙏🏾 A video posted by The Connector (@fuzzfantab) on Dec 26, 2016 at 4:52pm PST

Fonte: Just Jared