Ridley Scott lavora al remake di The Wailing, l’horror del coreano Na Hong-Jin

Ridley Scott non accenna a fermarsi e a 78 anni appare più in forma che mai. Tra i suoi nuovi progetti sembra ormai in cantiere la realizzazione del remake del capolavoro thriller/horror coreano diretto da Na Hong-Jin: The Wailing.

The Wailing, ambientato in un piccolo villaggio rurale coreano, parte come un giallo e finisce come un horror, passando anche per la commedia, e raccontando della lotta di un poliziotto contro colui che ritiene il diabolico autore di alcuni brutali omicidi.

Scott sta trattando l’acquisto dei diritti del film tramite la sua società di produzione, la Scott Free, ma ha anche ricevuto alcune chiari avvertimenti da parte dell boss della Fox International, Honsung Kim, che li detiene.

Recentemente il patron Honsung Kim ha dichiarato: ”Ci hanno detto che The Wailing ricordava film come L’esorcista, The Ring e Seven, ma il radicamento al territorio e la sensibilità locale del film sono così forti che non credo sarebbe facile farne un remake in Occidente, sarà molto importante vedere chi lo dirigerà: ho detto a Scott che credo che l’unico regista in grado di firmare in remake sia Na Hong-Jin. Siamo comunque nelle fasi iniziali della nostra trattativa. Dobbiamo stare attenti. Come saprete ci sono tantissimi remake che sono stati sviluppati ma che non hanno ancora visto la luce.”

Staremo a vedere come si svilupperà la vicenda, il regista Ridley Scott non sembra assolutamente intenzionato a fermarsi.

Fonte: ThePlaylist