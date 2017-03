Rise: il corto sci-fi con Anton Yelchin diventerà un film

Secondo The Hollywood Report, uno degli ultimi progetti al quale aveva lavorato Anton Yelchin prima della sua tragica morte lo scorso Giugno, il corto sci-fi Rise, starebbe per diventare un film. Infatti, i produttori Johnny Lin e Brian Oliver avrebbero acquisito i diritti per produrre un lungometraggio ispirato all’opera. Diretto da David Karlak, e sceneggiato dal regista insieme a Patrick Melton e Marcus Dunstan, il corto è ambientato in un futuro dispotico, dove il tentativo di un uomo di creare un’intelligenza artificiale sfugge dal controllo del suo autore, conducendo ad una guerra tra l’uomo e la macchina.

“Io e Brian siamo incredibilmente contenti di avere l’opportunità di sviluppare un franchise basato sul popolare corto di David Karlak” ha dichiarato Lin, aggiungendo “spero sia l’inizio di una lunga relazione produttiva ed economica.”

Ecco il corto: