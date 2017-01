Riverdale: riflessioni sul nuovo teen drama della CW

Debutta oggi su CW il nuovo “teen drama” Riverdale, adattamento dei celebri fumetti statunitensi della Archie Comics e, al pari di altre serie targate Warner Bros. Television e provenienti dal mondo del graphic novel (Arrow, The Flash, Supergirl), è prodotta da Greg Berlanti. La serie è stata scritta da Roberto Aguirre-Sacasa, capo creativo della Archie Comics, che oltre ad aver collaborato con Marvel Comics è stato anche autore di varie opere per cinema e televisione, fra le quali Carrie – Lo sguardo di Satana e la serie Glee.

La puntata pilota si apre con la voce narrante di un ragazzo, Jughead, che ci racconta la storia recente della piccola cittadina in cui vive, Riverdale: durante l’estate appena trascorsa, il suo coetaneo Jason Blossom, scomparso nel corso di un giro in barca con la sorella gemella Cheryl, è stato dato per morto.

Al mistero della sparizione di Jason si sommano i problemi personali dei suoi compagni liceali: Archie, campione di football, vuole darsi alla musica, ma teme la reazione contrariata del padre; la timida e remissiva Betty, sempre in cerca dell’approvazione di tutti, tenta di confessare ad Archie il suo amore e fa amicizia con Veronica, intraprendente studentessa appena trasferitasi da New York.

Le due ragazze entrano nel gruppo delle cheerleader scontrandosi con la perfida Cheryl, mentre Archie si ritrova al centro di un triangolo amoroso con Betty e Veronica, o forse addirittura un quadrilatero: si scopre infatti che ha avuto una relazione estiva con la professoressa di musica.

Non pago dei drammi adolescenziali sopra elencati, Archie sembra anche avere qualcosa da nascondere, sia a proposito della sua precedente amicizia con lo sfuggente Jughead, sia circa la morte di Jason Blossom.

Nell’atmosfera patinata, tutta toni freddi e luci soffuse che pervade la cittadina di Riverdale, va in scena la storia di Archie, interpretato da K.J. Apa (al cinema nel film Qua la zampa), teoricamente protagonista, ma talmente scialbo da essere eclissato da Camila Mendes nei panni di Veronica, Lili Reinhart in quelli di Betty e persino Cole Sprouse (conosciuto da bambino come star di Disney Channel per la serie Zack e Cody al Grand Hotel), nonostante appaia per pochissimi minuti nel ruolo di Jughead. Un personaggio, quest’ultimo, che nelle scorse settimane ha sollevato molte controversie fra i fan del fumetto originale: si dice infatti che Jughead, sulla carta apertamente asessuale, potrebbe avere una movimentata vita sentimentale nella serie.

Per il momento, però, di Jughead abbiamo visto molto poco; ciò che invece abbonda in questo primo episodio di Riverdale sono i più abusati clichè da teen drama.

In bell’ordine abbiamo infatti la studentessa trasferita, i provini delle cheerleader, l’atleta dall’animo artistico che fa tanto High School Musical, le mean girls, il gioco della bottiglia, il ballo scolastico, la tresca allievo-insegnante, le relazioni fra i genitori che ricalcano quelle dei ragazzi e chi più ne ha più ne metta.

Manca solo il Peach Pit di Beverly Hills 90210, sostituito dalla tavola calda Pop’s che, sospettiamo, avrà più o meno la stessa funzione; in compenso c’è Luke Perry, nel ruolo del padre di Archie, a rafforzare la sensazione di essere precipitati in un mondo parallelo fatto esclusivamente di luoghi comuni da fiction per adolescenti.

Bisogna ammettere che questo mondo stereotipato, a metà fra Twilight e Ragazze nel pallone, ha qualcosa di familiare e accogliente per chi, come la sottoscritta, è cresciuto con serie sul genere di The O.C. e Dawson’s Creek, o film come Mean Girls e Clueless.

Peccato però che un racconto seriale non possa reggersi soltanto sull’effetto nostalgia, specialmente in mancanza di un cast adeguato, e soprattutto che il mistero della scomparsa di Jason Blossom venga così poco sfruttato, dopo un incipit di puntata che faceva quasi (e sottolineo quasi) sperare in una versione giovanile e moderna di Twin Peaks.

Tirando le somme, non si direbbe proprio che Riverdale abbia i numeri per diventare un appuntamento stabile su CW, per lo meno a giudicare dal suo pilot. Staremo a vedere!