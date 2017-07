Robert Downey Jr. ha parlato della possibilità di abbandonare il ruolo di Iron Man

La conta delle volte che Robert Downey Jr. ha indossato gli abiti di Tony Stark/Iron Man per l’Universo Cinematografico Marvel è salita ad otto, se consideriamo anche Spiderman Homecoming (qui la nostra recensione). Inoltre, essendo presente anche nei due futuri capitoli degli Avengers, ha ufficialmente superato il record di Hugh Jackman nel ruolo di Logan/Wolverine. Come ha espresso in un’intervista per news.com.au, l’addio al ruolo di Tony Stark potrebbe essere un’eventualità molto probabile:

“Quando uscì il primo Avengers dissi «non potrà andare meglio di così, fermiamoci». Ma se ho continuato è stato solo per le opportunità e per le persone coinvolte, come i fratelli Russo che adoro. Tutti mi dicono che è come un guanto che ti sta troppo bene per abbandonarlo. […] In verità, voglio solo abbandonare il ruolo prima che risulti imbarazzante.”

Non possiamo che essere d’accordo con le parole dell’attore, ma ovviamente una sua eventuale assenza nell’Universo Cinematografico Marvel avrebbe un notevole peso. Comunque, per vederlo ancora nei panni di Tony Stark, non dovete far altro che andare a vedere Spiderman Homecoming, in uscita questa settimana.