Robert Rodriguez dirigerà il remake di 1997: Fuga da New York

The Tracking Board è stato il primo a dare la notizia che la 20th Century Fox avrebbe affidato la regia del remake di 1997: Fuga da New York a Robert Rodriguez.

Il film sarà scritto da Neil Cross, già autore della celebre serie britannica Luther, e la storia riprenderà quella del classico del 1981, con Robert “Jena” Plissken ingaggiato stavolta per una missione suicida di 11 ore per trovare l’erede criminale di una grossa multinazionale biochimica prima dell’arrivo di un gigantesco uragano.

Rodriguez sarà anche accreditato come produttore, sceneggiatore, compositore e direttore della fotografia del film che ha ricevuto anche il benestare del mitico John Carpenter, il quale a sua volta compare come produttore esecutivo. Al momento non c’è ancora una data d’uscita, ma si presume arriverà una volta che il regista messicano avrà terminato di lavorare al suo prossimo progetto, Alita: Battle Angel, prodotto da James Cameron, che è fissato per il 20 luglio 2018.