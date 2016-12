Perché Robin Williams non ottenne il ruolo di Hagrid in Harry Potter?

Janet Hirshenson, direttrice casting della saga di Harry Potter, in un’intervista rilasciata all’Huffington Post circa le caratteristiche che portarono Daniel Radcliffe ad ottenere il ruolo del maghetto più celebre del mondo, ha rivelato che l’attore Robin Williams si fece avanti per interpretare la parte di Hagrid, custode della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Purtroppo la sua richiesta venne rifiutata dal regista Chris Columbus, autore delle prime due pellicole, perché l’attore non era britannico e vigeva una severa regola #onlyBritish. “Robin chiamò Chris perché desiderava ardentemente prendere parte alla saga. ma si trattava di una produzione rivolta a soli attori inglesi. Una volta detto no a Williams, non avrebbe potuto acconsentire a nessun altro. Questo è certo”.

Alla fine, come è ben noto, il ruolo andò a Robbie Coltrane, che fu la primissima scelta di J.K. Rowling, autrice dei romanzi. Sta di fatto che in Harry Potter e la pietra filosofale fa la sua comparsa la figlia di Columbus, statunitense come il padre, nel ruolo della Tassorosso Susan Ossas…nepotismo? Chissà…

